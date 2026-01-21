Multiplan confirma invasão de aplicativo e vazamento de dados de usuários

A Multiplan, que administra diversos shopping centers no Brasil, confirmou na segunda-feira, 19, que seu aplicativo, o Multi, sofreu um ataque cibernético no dia 10 de janeiro. Alguns dados dos clientes foram potencialmente acessados pelos invasores.

Em nota oficial, a empresa afirma que entre as informações potencialmente acessadas estão dados cadastrais dos usuários do aplicativo, incluindo a data de validade com os quatro últimos dígitos do cartão de crédito. No entanto, a Multiplan afirma que nem todos os dados coletados pelo app foram vistos; dados mais sensíveis, como números completos dos cartões de crédito, por exemplo, não foram acessados.