Empresa de Projetos Navais abre concurso na segunda, 19

Inscrições para concurso na Empresa de Projetos Navais abrem nesta segunda, 19

As vagas são de nível técnico, médio e superior para as posições de técnico e analista de projeto navais, com remunerações de até R$ 12.302
Com remuneração de até R$ 12.302, as inscrições para o concurso público da Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) abrem nesta segunda-feira, 19 de janeiro. Edital oficial será divulgado em breve no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon)

As oportunidades são de nível técnico, médio e superior para as posições de técnico e analista de projeto navais. As inscrições devem ser realizadas até o dia 18 de fevereiro no site do instituto e custam R$ 60 (médio e técnico) e R$ 80 (superior). Confira os cargos abaixo:

Técnico de projetos navais (Nível médio e técnico):

  • Almoxarife
  • Assistente administrativo (Administração)
  • Assistente administrativo (Licitações)
  • Assistente administrativo (Material)
  • Supervisor de segurança
  • Técnico de comissionamento
  • Técnico de contabilidade
  • Técnico de eletrotécnica
  • Técnico de eletricidade
  • Técnico de eletrônica
  • Técnico de enfermagem
  • Técnico de farmácia
  • Técnico industrial – estruturas
  • Técnico de informática
  • Técnico de instrumentação
  • Técnico de laboratório
  • Técnico de mecânica
  • Técnico de análises Clínicas
  • Técnico projetista mecânico
  • Técnico de qualidade
  • Técnico de química
  • Técnico de radiologia
  • Técnico de secretariado
  • Técnico de segurança do Trabalho
  • Técnico de tubulações

Analista de projetos navais (Nível superior):

  • Advogado
  • Agente de manobras
  • Analista de administração
  • Analista de recursos humanos
  • Analista de recursos humanos (Assistente social)
  • Analista de recursos humanos (Folha de pagamento)
  • Analista de sistemas (Desenvolvimento de sistemas)
  • Analista técnico (Arquivista)
  • Analista técnico (Finanças)
  • Analista técnico (Gerenciamento de Portfólio)
  • Analista técnico (Gestão do Conhecimento)
  • Analista técnico (Gestão)
  • Analista técnico (Licitações e Contratos)
  • Analista técnico (Nuclear)
  • Analista técnico (Rede de Computadores / Suporte Técnico)
  • Analista técnico (Segurança da Informação)
  • Arquiteto
  • Biólogo
  • Contador
  • Contador (Tributos)
  • Enfermeiro
  • Engenheiro de controle e automação
  • Engenheiro (Planejamento e controle)
  • Engenheiro civil
  • Engenheiro de segurança do trabalho
  • Engenheiro eletricista
  • Engenheiro eletrônico
  • Engenheiro mecânico
  • Engenheiro mecatrônica
  • Engenheiro naval
  • Engenheiro de produção
  • Engenheiro químico
  • Farmacêutico
  • Físico médico
  • Fisioterapeuta
  • Médico anestesiologista
  • Médico dermatopatologista
  • Médico do trabalho
  • Médico fisiatra
  • Médico gastroenterologista
  • Médico hematologista
  • Médico nefrologista
  • Médico oncologista
  • Médico radiologista Intervencionista
  • Médico radioterapeuta
  • Nutricionista
  • Oceanógrafo
  • Químico (Fabril farmacêutico)

Sobre a seleção, ela contará com três etapas: prova objetiva, redação e análise de títulos. As duas primeiras eliminatórias e classificatórias e a última apenas classificatória.

