Empresa de Projetos Navais abre concurso na segunda, 19

As vagas são de nível técnico, médio e superior para as posições de técnico e analista de projeto navais, com remunerações de até R$ 12.302

Com remuneração de até R$ 12.302, as inscrições para o concurso público da Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) abrem nesta segunda-feira, 19 de janeiro. Edital oficial será divulgado em breve no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon).

As oportunidades são de nível técnico, médio e superior para as posições de técnico e analista de projeto navais. As inscrições devem ser realizadas até o dia 18 de fevereiro no site do instituto e custam R$ 60 (médio e técnico) e R$ 80 (superior). Confira os cargos abaixo:

