Empresa de Projetos Navais abre concurso na segunda, 19

Inscrições para concurso na Empresa de Projetos Navais abrem nesta segunda, 19As vagas são de nível técnico, médio e superior para as posições de técnico e analista de projeto navais, com remunerações de até R$ 12.302
Com remuneração de até R$ 12.302, as inscrições para o concurso público da Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) abrem nesta segunda-feira, 19 de janeiro. Edital oficial será divulgado em breve no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon).
As oportunidades são de nível técnico, médio e superior para as posições de técnico e analista de projeto navais. As inscrições devem ser realizadas até o dia 18 de fevereiro no site do instituto e custam R$ 60 (médio e técnico) e R$ 80 (superior). Confira os cargos abaixo:
Técnico de projetos navais (Nível médio e técnico):
- Almoxarife
- Assistente administrativo (Administração)
- Assistente administrativo (Licitações)
- Assistente administrativo (Material)
- Supervisor de segurança
- Técnico de comissionamento
- Técnico de contabilidade
- Técnico de eletrotécnica
- Técnico de eletricidade
- Técnico de eletrônica
- Técnico de enfermagem
- Técnico de farmácia
- Técnico industrial – estruturas
- Técnico de informática
- Técnico de instrumentação
- Técnico de laboratório
- Técnico de mecânica
- Técnico de análises Clínicas
- Técnico projetista mecânico
- Técnico de qualidade
- Técnico de química
- Técnico de radiologia
- Técnico de secretariado
- Técnico de segurança do Trabalho
- Técnico de tubulações
Analista de projetos navais (Nível superior):
- Advogado
- Agente de manobras
- Analista de administração
- Analista de recursos humanos
- Analista de recursos humanos (Assistente social)
- Analista de recursos humanos (Folha de pagamento)
- Analista de sistemas (Desenvolvimento de sistemas)
- Analista técnico (Arquivista)
- Analista técnico (Finanças)
- Analista técnico (Gerenciamento de Portfólio)
- Analista técnico (Gestão do Conhecimento)
- Analista técnico (Gestão)
- Analista técnico (Licitações e Contratos)
- Analista técnico (Nuclear)
- Analista técnico (Rede de Computadores / Suporte Técnico)
- Analista técnico (Segurança da Informação)
- Arquiteto
- Biólogo
- Contador
- Contador (Tributos)
- Enfermeiro
- Engenheiro de controle e automação
- Engenheiro (Planejamento e controle)
- Engenheiro civil
- Engenheiro de segurança do trabalho
- Engenheiro eletricista
- Engenheiro eletrônico
- Engenheiro mecânico
- Engenheiro mecatrônica
- Engenheiro naval
- Engenheiro de produção
- Engenheiro químico
- Farmacêutico
- Físico médico
- Fisioterapeuta
- Médico anestesiologista
- Médico dermatopatologista
- Médico do trabalho
- Médico fisiatra
- Médico gastroenterologista
- Médico hematologista
- Médico nefrologista
- Médico oncologista
- Médico radiologista Intervencionista
- Médico radioterapeuta
- Nutricionista
- Oceanógrafo
- Químico (Fabril farmacêutico)
Sobre a seleção, ela contará com três etapas: prova objetiva, redação e análise de títulos. As duas primeiras eliminatórias e classificatórias e a última apenas classificatória.
