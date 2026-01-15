Curso de produção de fuxico na Granja Portugal abre inscrições

Curso de fuxico é ofertado gratuitamente na Granja Portugal / Crédito: CUBMGP/Divulgação

A associação Centro União dos Moradores da Granja Portugal (CUBMGP) abre inscrições para um curso gratuito de produção de fuxico, técnica de costura em retalhos popular no Nordeste. Intitulada “Fuxico como fonte de renda e ato de resistência”, a formação é voltada para mulheres negras. Apesar de ter um público prioritário, o curso é aberto à população feminina.

As interessadas em participar da formação podem se inscrever presencialmente na sede da entidade, localizada no bairro Granja POrtugal, ou via formulário on-line, disponível neste link. Curso de fuxico gratuito na Granja Portugal Parte do projeto Conexão Criativa, o curso de fuxico do CUBMGP será mediado por Carol Rodrigues, artesã e designer de moda. Com aula inaugural na próxima segunda-feira, 19, a formação acontece até abril. Os encontros ocorrem de segunda a quinta-feira, das 13h às 16 horas.