Ceará projeta alta de 7% no emprego e mais de 14 mil vagas no 1º tri

Ceará projeta alta de 7% no emprego e mais de 14 mil vagas no 1º triO Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) prevê 14.094 vagas de emprego a serem ofertadas pelo Sine no Ceará entre janeiro e março, um acréscimo de 7%
O mercado de trabalho cearense inicia o ano com projeções positivas, conforme dados divulgados pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT).
A expectativa da instituição é que 14.094 vagas de emprego sejam disponibilizadas por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) ao longo do primeiro trimestre, cobrindo os meses de janeiro, fevereiro e março.
Este volume representa um acréscimo de 7% na oferta de vagas quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A estimativa do IDT é fundamentada na análise da oferta de trabalho registrada nos anos anteriores.
Historicamente, os setores que mais contribuíram para a abertura de vagas nos primeiros trimestres dos últimos cinco anos incluem o setor de serviços, a indústria e o comércio.
Raimundo Angelo, presidente do IDT, ressalta que este é um momento oportuno para os candidatos. “Os interessados em começar o ano empregados, podem procurar as Unidades do IDT. Trabalhamos para ampliar regularmente essas vagas e este é um bom momento para que os candidatos comecem a preparar seus currículos, organizar a documentação e fazer ou atualizar o cadastro”, observa Angelo.
Para acessar a rede de atendimento do IDT/Sine, consultar as vagas disponíveis, agendar o atendimento ou conferir o endereço das unidades, os interessados devem utilizar o portal da instituição.
