Ceará projeta alta de 7% no emprego e mais de 14 mil vagas no 1º tri

Historicamente, os setores que mais contribuíram para a abertura de vagas nos primeiros trimestres dos últimos cinco anos incluem o setor de serviços, a indústria e o comércio / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O mercado de trabalho cearense inicia o ano com projeções positivas, conforme dados divulgados pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT). A expectativa da instituição é que 14.094 vagas de emprego sejam disponibilizadas por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) ao longo do primeiro trimestre, cobrindo os meses de janeiro, fevereiro e março.