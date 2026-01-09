Fortaleza: Prefeitura concede iluminação e semáforos por R$ 4 bi

Prefeitura de Fortaleza firma concessão de iluminação e semáforos por R$ 4 bilhões em contrato de 15 anos. / Crédito: Samuel Setubal / O POVO

A concessão dos serviços de iluminação pública e da rede semafórica de Fortaleza, estimada em mais de R$ 4 bilhões e com vigência de 15 anos, foi formalizada no fim de 2025 pela Prefeitura de Fortaleza e prevê a execução do contrato por uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) criada poucos dias antes da assinatura do acordo, envolvendo empresa que, todavia, tem décadas de atuação. O modelo adotado, previsto no edital da licitação, tem gerado dúvidas sobre a estrutura da concessão e suas implicações jurídicas e administrativas.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza e a empresa vencedora da licitação, no entanto, a criação da nova empresa não se trata de um arranjo excepcional, mas de uma exigência técnica e jurídica prevista no edital da concorrência e na legislação que rege contratos de concessão e parcerias público-privadas (PPPs). Quem venceu a licitação A licitação foi homologada no dia 23 de dezembro de 2025, tendo como vencedora a FM Rodrigues & Cia Ltda, empresa paulistana com quase 60 anos de atuação no setor de infraestrutura elétrica e urbana. A companhia é responsável por contratos semelhantes em cidades como Manaus, Teresina e São Paulo, além de Fortaleza. O contrato foi assinado em 31 de dezembro. Dois dias antes, em 29 de dezembro, foi constituída a Fortaleza Luz Serviços de Iluminação Pública SPE Ltda, sociedade que passará a executar a concessão. É esse ponto — a criação da empresa em meio ao fechamento do contrato — que concentrou as críticas e questionamentos por parte de políticos de oposição na Capital.

Por que a SPE foi criada Em nota enviada ao O POVO, a FM Rodrigues afirmou que o edital da licitação determinava expressamente a constituição de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) após a homologação do resultado e antes da assinatura do contrato. De acordo com a empresa, a SPE deve ter como único objeto social a execução dos serviços previstos na concessão, o que inclui a modernização do parque de iluminação pública e da rede semafórica da Capital. A Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) confirmou à reportagem que a criação da SPE era obrigatória e está prevista na legislação que regula concessões no País, como a Lei nº 11.079/2004 (PPPs), a Lei nº 8.987/1995 (concessões) e a Lei nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações). Segundo a pasta, o modelo busca garantir maior controle, transparência, segregação patrimonial e foco exclusivo na execução do contrato.

Concessão difere de contratos tradicionais Na avaliação da Prefeitura, a concessão difere de contratos tradicionais de prestação de serviços. No modelo adotado, a empresa assume compromissos de longo prazo, com investimentos elevados, metas de desempenho e responsabilidades ampliadas, o que justificaria a exigência de uma estrutura societária específica. O contrato prevê a substituição de 100% da iluminação pública de Fortaleza por tecnologia LED em até três anos, a ampliação do parque de iluminação, a modernização e manutenção integral da rede semafórica e a implantação de sistemas de telegestão, que permitem o monitoramento em tempo real dos equipamentos. Segundo a FM Rodrigues, atualmente cerca de 17% da iluminação da cidade utiliza lâmpadas de LED.