IFCE: do Ensino Básico ao Doutorado

A tese tem o título, "A abordagem sistêmica comunitária no ensino de ciências em escolas indígenas com foco na saúde mental" e foi desenvolvida sob a orientação do professor Solonildo Almeida e coorientação do professor Sandro Jucá. A banca examinadora é composta pelos professores doutores Francisco Aquino, Auzuir Ripardo, Ottorino Bonvini, Graciela da Silva Oliveira e Vera Dantas.

O reitor do IFCE, Wally Menezes, que também atua como professor no programa de doutorado, expressou o significado deste momento "Sob nossa gestão, o IFCE alcançou a oferta de doutorado após 115 anos de evolução institucional, consolidando-se como referência científica, tecnológica e social. Manifesto nosso orgulho por essa conquista e pelo reconhecimento, mas destaco os próximos desafios: ampliar a pós-graduação, com mais mestrados e doutorados; fomentar pesquisas inovadoras e socialmente relevantes; e intensificar a formação de mestres e doutores, atendendo às demandas regionais e nacionais por conhecimento avançado. O objetivo é impulsionar o desenvolvimento do Ceará e do Brasil, fortalecer a excelência acadêmica, promover a inclusão e garantir impacto científico, tecnológico e social duradouro no país. Em cada campus do IFCE, distribuído nas 14 regiões do Ceará, há um ponto de luz. Sigamos!"

Serviço:



Data da defesa da Tese: 25 de junho de 2025 (quarta-feira)

Hora: 14h

Local: Auditório da Pós-Graduação/IFCE

Campus: Campus de Fortaleza do IFCE