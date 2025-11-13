Brisanet oferece 38 vagas em Fortaleza nesta quarta-feira

Seleção presencial acontece no Senac do Centro, com oportunidades na área de Vendas, IAT e liderança. É preciso levar currículo e documento com foto

A Brisanet realiza nesta quarta-feira, 12 de novembro, uma ação de empregabilidade em Fortaleza para selecionar profissionais interessados em atuar na área de Vendas. São 38 vagas disponíveis , com oportunidades para o setor comercial, IAT e cargos de liderança.

A seletiva será presencial, no Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac), na Avenida Tristão Gonçalves, 1245, Centro. Serão duas turmas de atendimento, às 9h e às 14h. Para participar, é necessário levar currículo impresso e documento com foto (RG ou CNH).



Durante o evento, os participantes poderão conhecer mais sobre a cultura da empresa e tirar dúvidas diretamente com a equipe de recrutamento e seleção.



As contratações fazem parte da estratégia de expansão da Brisanet, que tem ampliado sua atuação com a chegada da tecnologia 5G ao Nordeste. A operadora já soma mais de 700 mil clientes móveis e segue investindo em infraestrutura para alcançar novas regiões.

