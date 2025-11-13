Brisanet oferece 38 vagas em Fortaleza nesta quarta-feira

Brisanet oferece 38 vagas em Fortaleza nesta quarta-feiraSeleção presencial acontece no Senac do Centro, com oportunidades na área de Vendas, IAT e liderança. É preciso levar currículo e documento com foto
A Brisanet realiza nesta quarta-feira, 12 de novembro, uma ação de empregabilidade em Fortaleza para selecionar profissionais interessados em atuar na área de Vendas. São 38 vagas disponíveis, com oportunidades para o setor comercial, IAT e cargos de liderança.
A seletiva será presencial, no Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac), na Avenida Tristão Gonçalves, 1245, Centro. Serão duas turmas de atendimento, às 9h e às 14h. Para participar, é necessário levar currículo impresso e documento com foto (RG ou CNH).
Durante o evento, os participantes poderão conhecer mais sobre a cultura da empresa e tirar dúvidas diretamente com a equipe de recrutamento e seleção.
As contratações fazem parte da estratégia de expansão da Brisanet, que tem ampliado sua atuação com a chegada da tecnologia 5G ao Nordeste. A operadora já soma mais de 700 mil clientes móveis e segue investindo em infraestrutura para alcançar novas regiões.
Além de salário compatível com o mercado, a empresa oferece benefícios como vale-alimentação (cartão Alelo), plano de saúde com coparticipação, plano odontológico, seguro de vida, acesso ao WellHub (antigo GymPass), auxílio-creche e apoio a dependentes com deficiência.
Serviço
Ação de Empregabilidade Brisanet
Data: 12/11/2025 (quarta-feira)
Local: SENAC — Av. Tristão Gonçalves, 1245, Centro, Fortaleza
Horários: 9h e 14h