100% dos municípios do CE aderem à nota fiscal eletrônica

Municípios do Ceará já estão aptos a receber as notas fiscais emitidas pelas empresas, pois já aderiram à versão eletrônica / Crédito: FERNANDA BARROS

O Ceará é o primeiro estado do Nordeste a informar a adesão de todos os 184 municípios à Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), conforme o prazo estabelecido pela Receita Federal (RF). O levantamento entre os entes da federação na Região e a checagem com a Secretaria de Finanças de cada cidade cearense foram realizados pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE) e pela Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE).

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Consolidar o acesso à NFS-e faz parte da preparação para as mudanças decorrentes da Reforma Tributária, cujas diretrizes passaram a vigorar em 1º de janeiro de 2026. O limite dado pela RF era até 31 de dezembro do ano passado, com consequente perda de repasses da União em 2026 e impactos na arrecadação do futuro Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Diante do exposto, para a Seplag e a EGPCE, a não conclusão comprometeria diretamente a manutenção e a qualidade de serviços essenciais à população, como saúde, educação e infraestrutura.

Leia mais Lula sanciona regulamentação da reforma tributária, com vetos Sobre o assunto Lula sanciona regulamentação da reforma tributária, com vetos “Isso representa um avanço na modernização da administração tributária municipal. A iniciativa amplia a padronização dos processos fiscais, fortalece a transparência e eleva a eficiência na arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS)”, frisou o secretário do Planejamento e Gestão do Ceará, Alexandre Cialdini, lembrando que a articulação para a adesão dos municípios à NFS-e foi uma das ações do programa de governança interfederativa Ceará Um Só. Para o feito, os municípios contaram com apoio técnico direto de consultores do programa, com destaque para Sobral.

Conforme a Escola de Gestão Pública, as equipes trabalharam integradamente no processo de orientação e adesão à NFS-e, contribuindo para o fortalecimento da capacidade técnica local e para a adequação dos entes municipais às exigências do novo modelo tributário nacional. “Por meio de ações formativas, orientação técnica e articulação institucional, a Seplag-CE, a EGPCE e as equipes envolvidas desempenharam papel decisivo para garantir que os municípios estejam preparados para os novos desafios fiscais. Assim, esse resultado reflete um esforço coletivo entre Estado e municípios”, destacou o diretor da EGPCE, Saulo Braga.

Em comunicado sobre a adesão 100%, os parceiros destacaram que o Ceará se posiciona na vanguarda da modernização fiscal no País, reforçando a cooperação entre Estado e municípios e criando bases mais sólidas para a implementação da Reforma Tributária.

“A iniciativa contribui para maior eficiência administrativa, segurança jurídica e transparência na gestão pública, beneficiando tanto os gestores quanto a sociedade cearense”, destacou a nota. Estados e municípios não terão perda de arrecadação, diz Mauro Filho Em entrevista ao quadro Guia Econômico, da rádio O POVO CBN, o deputado federal, Mauro Filho (PDT-CE), relator do Projeto de Lei Complementar nº 108/2024, que disciplinou a criação do Comitê Gestor do IBS, explica que a reforma tributária foi calibrada para manter a neutralidade arrecadatória, garantindo que entes federativos não percam receita durante a adaptação ao novo sistema. Pelo calendário proposto, em 2027, entrará em vigor a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência federal. Já o ano de 2028 será dedicado a testes para o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que unifica tributos estaduais e municipais, que começa a valer em 2029.