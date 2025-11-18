Seplag quer todos os municípios cearenses com Capag B

Programa Ceará um só leva qualificação da gestão dos gestores e técnicos municipais / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag-CE), está buscando elevar a capacidade de investimento dos municípios cearenses. A Caravana Ceará Um Só encerrou o ciclo de 2025 com o compromisso de auxiliar as prefeituras do Estado a atingir, no mínimo, a Capacidade de Pagamento (Capag) B junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "A ideia é exatamente essa, ou seja, daqui para frente a gente acompanhar e monitorar como é que foi a evolução dessa performance fiscal, porque melhorando gera melhoria na capacidade de investir" explicou o secretário de Planejamento do Ceará, Alexandre Cialdini.

Segundo Cialdini, o trabalho é para que os gestores façam uma reflexão no primeiro ano de gestão e adotem atitudes para aprimorar a performance fiscal do município.

Para que os municípios atinjam, no mínimo, a Capag B, o Estado identificou e montou uma trilha com "10 pontos importantíssimos" a serem seguidos. O maior desafio para os municípios, especialmente com a implementação da Reforma Tributária, estaria na organização do cadastro.

"O maior desafio é exatamente eles terem a dimensão dessa importância cadastral", afirmou Cialdini, destacando que um cadastro desorganizado impacta a arrecadação, que será concentrada em um só tributo. A Caravana encerrou seu ciclo de 2025, em Fortaleza, visando consolidar uma jornada focada na melhoria da gestão fiscal e na eficiência econômica dos municípios cearenses, após percorrer 13 das 14 regiões de planejamento do Estado. Liderada pela Seplag e a Escola de Gestão Pública (EGPCE), a iniciativa capacitou cerca de 350 servidores por etapa, abordando temas vitais para o equilíbrio das contas locais, como a Reforma Tributária e a captação de recursos.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 18.11.2025:. Guilherme Sampaio - Deputados Estadual, Artur Bruno - Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza, Alexandre Cialdini - Secretaria do Planejamento e Gestão, Dimas de oliveira - presidente do Cetred.. Caravana Ceará um só, evento da Seplag. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Balanço positivo O secretário de Planejamento e Gestão do Ceará, Alexandre Cialdini, avaliou o resultado como "extremamente positivo". Segundo ele, o Ceará é o único estado do Brasil a realizar um programa de tal abrangência, o que o torna "inovador". O programa, que contou com parcerias importantes como a Universidade Federal do Ceará (UFC) e o Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede), entregou aos municípios sistemas como o portal de Captação de Recursos Não Onerosos (CaptaCeará), que permite visualizar oportunidades de obter recursos que não geram dívidas no futuro e que podem ser celebradas por meio de instrumentos de receita, como convênios e contratos de repasse. Além de manuais de governança.