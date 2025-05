Ceará Um Só inicia caravana para auxiliar na modernização de municípios

Secretário estadual Alexandre Cialdini (Planejamento e Gestão) conduziu a abertura da caravana em Baturité / Crédito: Dennis Moraes/Governo do Ceará

A modernização da gestão pública para o fortalecimento das atividades e políticas dos municípios deve receber um reforço do Estado do Ceará a partir da Caravana Ceará Um Só, que teve início nesta terça-feira, 6, em Baturité, a 98,24 quilômetros de Fortaleza. Iniciativa da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE) e da Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE), a ação leva ferramentas, programas e capacitações ofertadas por órgãos do governo cearense às gestões municipais.

A Caravana, formada por representantes de diversas secretarias, visitará até o dia 19 de novembro municípios das 14 regiões de planejamento do Estado. Confira o cronograma no fim desta matéria. Segundo o secretário do Planejamento e Gestão, Alexandre Cialdini, esse projeto permite que o Governo do Ceará estabeleça uma aproximação com todos os municípios cearenses. "A partir de políticas públicas de interesses comuns às administrações municipais, a Seplag organiza a Caravana Ceará Um Só para levar orientações para gestores e prefeitos sobre ações concretas e objetivas que melhorem a gestão pública", aponta Cialdini. Já o diretor da EGPCE, Saulo Braga, destaca que a ação além de "promover capacitação e articulação entre os municípios, a Caravana estimulará a adoção de soluções inovadoras para desafios da gestão pública".

Para participar da ação, que é voltada para todos os públicos, é necessário que o indivíduo se inscreva no site da EGPCE. As inscrições podem ser realizadas até o dia do evento. Caravana Ceará Um Só no Maciço de Baturité Iniciada às 8h, a caravana ficará na Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Clemente Olintho Távora Arruda até às 17h. Ao todo foram 323 inscritos. O prefeito de Baturité, Hérberlh Mota (Republicanos), descreve a iniciativa do Governo do Estado como um momento de extrema importância, já que “é nos municípios aonde as pessoas vivem, aonde as pessoas trabalham, aonde tudo acontece”.

“Essa colaboração do Governo do Estado com os municípios, com as prefeituras, com as gestões públicas, faz toda a diferença na tomada de decisões para o fortalecimento das políticas públicas que nós, principalmente gestores e prefeitos, temos para implantar nos nossos municípios”, destaca. Ao longo do dia, os agentes públicos da região estão participando de palestras e oficinas com temáticas sobre: Planejamento e gestão orçamentária



Reforma tributária



Governo digital



Captação de recursos



Previdência municipal



Gestão de pessoas



Contratos de gestão



Consórcios públicos



Parcerias Público-Privadas (PPP)



Controle interno



Prestação de contas



Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) Confira a programação completa abaixo 8:00 - Credenciamento



8:45 - Abertura / Painel I – Participação do governo em cada região



9:20 - A Importância dos Municípios por um Ceará Sem Fome



9:40 - Exposição "Panorama Socioeconômico das Regiões de Planejamento do Ceará: Maciço de Baturité"



10:00 - 1ª rodada temática



12:00 - Almoço



13:30 - 2ª rodada temática



15:00 - Diálogo temático



15:30 - Painel II – Conversando sobre Governança Interfederativa



16:40 – Avaliação e Encerramento As oficinas que antes deveriam começar às 10h passaram para o período da tarde, porém o horário ainda não foi especificado.