Empresas no Ceará crescem 27% em 2025 com formalização

Ceará registra mais de 140 mil novas empresas em 2025, diz JucecO crescimento foi impulsionado pela formalização de negócios, superando o número de MEIs e com foco no empreendedorismo de oportunidade
Resumo
Aumento de 52,54% nas microempresas, empresas de pequeno porte e normais (ME, EPP e Normal)
Crescimento de 18,98% para Microempreendedores Individuais (MEI)
Presidente da Jucec destaca formalização de negócios mais robustos e empreendedorismo de oportunidade
Setor de serviços representa a maioria das empresas abertas (68,99%).
Com crescimento de 27,22%, o número de empresas abertas no Ceará em 2025 foi de 142.163. Os dados foram divulgados pela Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) nesta terça-feira, 13 de janeiro de 2026.
A alta, conforme o levantamento, foi acompanhada por todas as categorias, com destaque para as que não se enquadram no regime de Microempreendedores Individuais (MEI), como as microempresas, empresas de pequeno porte e normais (ME, EPP e Normal), cujo número de constituições passou de 27.435 para 41.849, num avanço de mais de 52%.
No caso dos MEIs, a alta foi de 18,98%. Confira o número de empresas abertas no Ceará e as altas de cada categoria em 2025:
- ME, EPP e Normal: 41.849 (52,54%)
- ME: 34.266 (46,25%)
- MEI: 100.314 (18,98%)
Esse resultado, segundo o presidente da Jucec, Eduardo Jereissati, representou a formalização de negócios mais robustos no Estado.
"O fato de o crescimento sem MEI ser quase o triplo do crescimento do MEI (52% vs 18%) prova que o empreendedorismo de necessidade, típico do MEI, está dando lugar a um empreendedorismo de oportunidade e estruturado, próprio da Microempresa", afirma.
Jereissati também destaca a defasagem do teto do MEI e o impacto da Reforma Tributária no cenário econômico, que entra em vigor neste ano. Com as mudanças, o crédito tributário, por exemplo, que não é gerado com o MEI, pode influenciar numa relação maior entre as empresas.
"Com as novas regras, empresas que optam pelo regime de ME tornam-se parceiras mais atrativas em cadeias de suprimentos e na prestação de serviços para outras empresas (B2B)”, explica.
Setor de serviços representa maioria das empresas abertas em 2025
Nos setores, o de serviços liderou, representando 68,99% do total (98.082 empresas) de companhias que abriram as portas. Enquanto as constituições abertas no segmento comercial responderam por 24,35% (34.611) e o industrial por 6,66% (9.470).
Sobre o número de empresas encerradas, para saber se houve saldo positivo entre aberturas e fechamentos, e as metas vislumbradas de 2025 e para 2026, O POVO entrou em contato e questionou a Jucec. Quando houver o retorno a matéria será atualizada.