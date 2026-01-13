Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Empresas no Ceará crescem 27% em 2025 com formalização

Ceará registra mais de 140 mil novas empresas em 2025, diz Jucec

O crescimento foi impulsionado pela formalização de negócios, superando o número de MEIs e com foco no empreendedorismo de oportunidade
Atualizado às Autor Maria Clara Moreira
Autor
Maria Clara Moreira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resumo

Crescimento de 27,22% na abertura de empresas no Ceará em 2025, totalizando 142.163
Aumento de 52,54% nas microempresas, empresas de pequeno porte e normais (ME, EPP e Normal)
Crescimento de 18,98% para Microempreendedores Individuais (MEI)
Presidente da Jucec destaca formalização de negócios mais robustos e empreendedorismo de oportunidade
Setor de serviços representa a maioria das empresas abertas (68,99%).

Com crescimento de 27,22%, o número de empresas abertas no Ceará em 2025 foi de 142.163. Os dados foram divulgados pela Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) nesta terça-feira, 13 de janeiro de 2026.

A alta, conforme o levantamento, foi acompanhada por todas as categorias, com destaque para as que não se enquadram no regime de Microempreendedores Individuais (MEI), como as microempresas, empresas de pequeno porte e normais (ME, EPP e Normal), cujo número de constituições passou de 27.435 para 41.849, num avanço de mais de 52%.

No caso dos MEIs, a alta foi de 18,98%. Confira o número de empresas abertas no Ceará e as altas de cada categoria em 2025:

  • ME, EPP e Normal: 41.849 (52,54%)
  • ME: 34.266 (46,25%)
  • MEI: 100.314 (18,98%)

Esse resultado, segundo o presidente da Jucec, Eduardo Jereissati, representou a formalização de negócios mais robustos no Estado.

"O fato de o crescimento sem MEI ser quase o triplo do crescimento do MEI (52% vs 18%) prova que o empreendedorismo de necessidade, típico do MEI, está dando lugar a um empreendedorismo de oportunidade e estruturado, próprio da Microempresa", afirma.

Jereissati também destaca a defasagem do teto do MEI e o impacto da Reforma Tributária no cenário econômico, que entra em vigor neste ano. Com as mudanças, o crédito tributário, por exemplo, que não é gerado com o MEI, pode influenciar numa relação maior entre as empresas.

 

Leia mais

"Com as novas regras, empresas que optam pelo regime de ME tornam-se parceiras mais atrativas em cadeias de suprimentos e na prestação de serviços para outras empresas (B2B)”, explica. 

Setor de serviços representa maioria das empresas abertas em 2025

Nos setores, o de serviços liderou, representando 68,99% do total (98.082 empresas) de companhias que abriram as portas. Enquanto as constituições abertas no segmento comercial responderam por 24,35% (34.611) e o industrial por 6,66% (9.470).

Sobre o número de empresas encerradas, para saber se houve saldo positivo entre aberturas e fechamentos, e as metas vislumbradas de 2025 e para 2026, O POVO entrou em contato e questionou a Jucec. Quando houver o retorno a matéria será atualizada.

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    Empresas empregos

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar