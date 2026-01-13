Empresas no Ceará crescem 27% em 2025 com formalização

O número de empresas abertas no Estado cresceu mais de 27% na passagem de 2024 para 2025 / Crédito: Renata Sampaio/RioMar/Divulgação

Resumo Crescimento de 27,22% na abertura de empresas no Ceará em 2025, totalizando 142.163

Aumento de 52,54% nas microempresas, empresas de pequeno porte e normais (ME, EPP e Normal)

Crescimento de 18,98% para Microempreendedores Individuais (MEI)

Presidente da Jucec destaca formalização de negócios mais robustos e empreendedorismo de oportunidade

Setor de serviços representa a maioria das empresas abertas (68,99%). Com crescimento de 27,22%, o número de empresas abertas no Ceará em 2025 foi de 142.163. Os dados foram divulgados pela Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) nesta terça-feira, 13 de janeiro de 2026.

A alta, conforme o levantamento, foi acompanhada por todas as categorias, com destaque para as que não se enquadram no regime de Microempreendedores Individuais (MEI), como as microempresas, empresas de pequeno porte e normais (ME, EPP e Normal), cujo número de constituições passou de 27.435 para 41.849, num avanço de mais de 52%. No caso dos MEIs, a alta foi de 18,98%. Conforme o número de empresas abertas no Ceará e as altas de cada categoria em 2025: ME, EPP e Normal: 41.849 (52,54%)



ME: 34.266 (46,25%)



MEI: 100.314 (18,98%) Esse resultado, segundo o presidente da Jucec, Eduardo Jereissati, representou a formalização de negócios mais robustos no Estado.