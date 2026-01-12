Cerca de 57% dos brasileiros usam bancos digitais e tradicionais, aponta pesquisa

Entre os que preferem os bancos convencionais, 42% citam como principal diferencial o serviço de conta salário / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Uma pesquisa realizada pela Akamai Technologies aponta que 57% dos brasileiros têm contas em bancos digitais e em bancos tradicionais ao mesmo tempo.

Segundo o estudo, entre os que preferem os bancos digitais, 54% apontam a simplicidade como o aspecto mais importante, além de apontarem a preferência por rapidez e menos burocracia. Já entre os que preferem os bancos convencionais, 42% citam como principal diferencial o serviço de conta salário.

O Pix e os bancos digitais Por sua vez, entre os que mantêm contas em instituições diferentes, 45% apontam que fazem isso para aproveitar os benefícios de cada tipo de banco e outros 34% dizem buscar maior controle sobre as finanças.

“Entender como os consumidores usam bancos digitais e tradicionais permite que as instituições projetem serviços mais ágeis, seguros e conectados”, pontua Saulo Miranda, vice-presidente regional de Canais e Operações para a América Latina na Akamai Technologies. Ainda segundo a pesquisa, esses resultados sugerem que usuários de bancos digitais tendem a recomendar mais suas instituições. Já os bancos tradicionais permanecem indispensáveis para muitos, especialmente para quem recebe salário ou benefícios governamentais. O panorama bancário atual aponta também que a experiência do usuário e os benefícios concretos são tão importantes quanto tarifas e encargos. Tanto que pela primeira vez desde o início das pesquisas, a velocidade na resolução de problemas, apontada por 29% dos entrevistados, superou a redução de tarifas, líder histórica nas preferências entre 2018 e 2023.

Entre os métodos de pagamento, o Pix lidera tanto entre os bancos digitais quanto os convencionais, sendo a preferência de 82% nos digitais e 55% nos tradicionais. Apesar disso, os cartões de débito e de crédito seguem relevantes. 51% dos clientes do principal banco digital e 40% do principal banco convencional dizem usar o cartão de débito com frequência. Já no caso do cartão de crédito, esses números são de 72% e 11%, respectivamente. “Diante das mudanças nas preferências e expectativas dos consumidores, os bancos têm a oportunidade de oferecer mais do que produtos isolados. O diferencial estará na capacidade de integrar serviços, antecipar necessidades e oferecer experiências consistentes em múltiplos canais, fortalecendo a lealdade e a confiança dos clientes”, explica Saulo Miranda.