Cerca de 57% dos brasileiros usam bancos digitais e tradicionais, aponta pesquisa

Entre os que mantêm contas em instituições diferentes, 45% apontam que fazem isso para aproveitar os benefícios de cada tipo de banco
Uma pesquisa realizada pela Akamai Technologies aponta que 57% dos brasileiros têm contas em bancos digitais e em bancos tradicionais ao mesmo tempo.

Segundo o estudo, entre os que preferem os bancos digitais, 54% apontam a simplicidade como o aspecto mais importante, além de apontarem a preferência por rapidez e menos burocracia.

entre os que preferem os bancos convencionais, 42% citam como principal diferencial o serviço de conta salário.

Por sua vez, entre os que mantêm contas em instituições diferentes, 45% apontam que fazem isso para aproveitar os benefícios de cada tipo de banco e outros 34% dizem buscar maior controle sobre as finanças.

“Entender como os consumidores usam bancos digitais e tradicionais permite que as instituições projetem serviços mais ágeis, seguros e conectados”, pontua Saulo Miranda, vice-presidente regional de Canais e Operações para a América Latina na Akamai Technologies.

Ainda segundo a pesquisa, esses resultados sugerem que usuários de bancos digitais tendem a recomendar mais suas instituições. Já os bancos tradicionais permanecem indispensáveis para muitos, especialmente para quem recebe salário ou benefícios governamentais.

O panorama bancário atual aponta também que a experiência do usuário e os benefícios concretos são tão importantes quanto tarifas e encargos. Tanto que pela primeira vez desde o início das pesquisas, a velocidade na resolução de problemas, apontada por 29% dos entrevistados, superou a redução de tarifas, líder histórica nas preferências entre 2018 e 2023.

Entre os métodos de pagamento, o Pix lidera tanto entre os bancos digitais quanto os convencionais, sendo a preferência de 82% nos digitais e 55% nos tradicionais. Apesar disso, os cartões de débito e de crédito seguem relevantes.

51% dos clientes do principal banco digital e 40% do principal banco convencional dizem usar o cartão de débito com frequência. Já no caso do cartão de crédito, esses números são de 72% e 11%, respectivamente.

“Diante das mudanças nas preferências e expectativas dos consumidores, os bancos têm a oportunidade de oferecer mais do que produtos isolados. O diferencial estará na capacidade de integrar serviços, antecipar necessidades e oferecer experiências consistentes em múltiplos canais, fortalecendo a lealdade e a confiança dos clientes”, explica Saulo Miranda.

“Muitas vezes, os clientes depositam enorme confiança nessas instituições sem perceber a complexidade de cada transação ou das integrações que permitem processos fluídos. A crescente diversidade de produtos só aumenta essa complexidade, tornando a velocidade de implementação, automação e segurança em camadas essenciais”, conclui o executivo.

A pesquisa mostra ainda que os brasileiros estão administrando suas finanças de forma mais estratégica, usando instituições digitais e tradicionais conforme suas necessidades.

