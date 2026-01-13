Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BM eleva ligeiramente suas previsões de crescimento para 2026

Autor AFP
AFP
Tipo Notícia

O Banco Mundial elevou, nesta terça-feira (13), sua previsão de crescimento global em 2026, mas alertou para uma desigualdade cada vez maior nos padrões de vida, além de uma desaceleração do comércio e da demanda. 

Segundo seu relatório atualizado de perspectivas econômicas globais, o banco prevê um crescimento do PIB mundial de 2,6% neste ano. O índice é 0,2 ponto percentual superior ao projetado em junho. 

Mas a taxa ainda representa uma desaceleração em relação aos 2,7% observados em 2025, e o Banco Mundial avisa que a década de 2020 “caminha para ser a mais fraca em crescimento global desde a de 1960”. 

A economia mundial tem sido mais resiliente do que o esperado no ano passado, apontou o relatório, apesar de uma “escalada histórica das tensões comerciais e incertezas políticas”. 

Pouco depois de assumir o poder, há um ano, o presidente Donald Trump anunciou tarifas generalizadas sobre os parceiros comerciais dos Estados Unidos, o que perturbou as redes de abastecimento e aumentou a incerteza econômica. 

Várias empresas americanas reforçaram suas importações antes da entrada em vigor dos novos impostos, e paralelamente houve um boom de investimentos em inteligência artificial, acrescentou o BM. 

Agora espera-se que o crescimento do comércio global “desacelere consideravelmente em 2026, à medida que o acúmulo [de estoques] se dissipe e o impacto das medidas tarifárias se intensifique”, indicou o Banco Mundial. 

À medida que os países se ajustem e as incertezas políticas reduzam, o crescimento do comércio voltará a se fortalecer em 2027, antecipa o BM. 

Porém, o ritmo de crescimento fraco amplia ainda mais as desigualdades sociais em todo o planeta. 

Além disso, “nos próximos anos, a economia mundial está destinada a crescer mais lentamente do que na tumultuosa década de 1990, enquanto mantém níveis recordes de dívida pública e privada”, advertiu o economista-chefe do Banco Mundial, Indermit Gill. 

“Para evitar estagnação e desemprego, os governos das economias emergentes e avançadas devem liberalizar agressivamente o investimento privado e o comércio, conter os gastos públicos e investir em novas tecnologias e educação”, afirmou.

