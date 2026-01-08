Fortaleza entra para o ranking dos aeroportos mais pontuais

Fortaleza, CE, BR - 12.06.23 O ranking considera a eficiência operacional de aeroportos como pontual quando o voo que parte em até 15 minutos do horário programado (Fco Fontenele/OPOVO) / Crédito: FCO FONTENELE

O Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins (FOR) passou a integrar o ranking dos aeroportos mais pontuais do planeta, na categoria pequeno porte, conforme o On-Time Performance Review, relatório anual da consultoria internacional Cirium, referência global em dados da aviação. No levantamento, o Brasil aparece com 13 aeroportos entre os mais eficientes do mundo, distribuídos em três categorias: oito de pequeno porte, quatro de médio porte e um de grande porte.