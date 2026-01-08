Fortaleza entra para o ranking dos aeroportos mais pontuais

Fortaleza entra para o ranking dos aeroportos de pequeno porte mais pontuais do mundoFortaleza ficou em 12º lugar entre os aeroportos de pequeno porte no ranking global de pontualidade, com o Brasil somando 13 terminais na lista
O Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins (FOR) passou a integrar o ranking dos aeroportos mais pontuais do planeta, na categoria pequeno porte, conforme o On-Time Performance Review, relatório anual da consultoria internacional Cirium, referência global em dados da aviação.
No levantamento, o Brasil aparece com 13 aeroportos entre os mais eficientes do mundo, distribuídos em três categorias: oito de pequeno porte, quatro de médio porte e um de grande porte.
Fortaleza ocupa a 12ª colocação mundial na categoria de aeroportos de pequeno porte.
A lista avalia a eficiência operacional de terminais em todo o mundo, considerando como pontual o voo que parte em até 15 minutos do horário programado, além de critérios rigorosos de cobertura de dados e volume de operações.
Ranking dos aeroportos brasileiros por categoria
Aeroportos de médio porte (15 a 25 milhões de passageiros):
- Aeroporto Internacional de Brasília (DF) – 2º lugar mundial (88,36%)
- Aeroporto Internacional do Galeão (RJ) – 6º lugar (85,13%)
- Aeroporto Internacional de Viracopos (SP) – 8º lugar (84,55%)
- Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (MG) – 10º lugar (83,57%)
Aeroportos de pequeno porte (5 a 15 milhões de passageiros):
- Aeroporto Santos Dumont (RJ) – 3º lugar mundial (89,67%)
- Aeroporto de Salvador (BA) – 8º lugar (87,32%)
- Aeroporto do Recife (PE) – 11º lugar
- Aeroporto de Fortaleza (CE) – 12º lugar
- Aeroporto de Florianópolis (SC) – 14º lugar
- Aeroporto de Curitiba (PR) – 15º lugar
- Aeroporto de Porto Alegre (RS) – 17º lugar
- Aeroporto de Belém (PA) – 20º lugar
Aeroportos do Brasil
O Aeroporto Santos Dumont foi o terminal brasileiro mais bem posicionado no ranking geral. Com 89,67% de pontualidade nas partidas, o aeroporto alcançou a 3ª colocação mundial, após a análise de cerca de 58 mil voos.
Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, os resultados refletem a evolução do setor aéreo brasileiro.
"Ter aeroportos brasileiros entre os mais pontuais do mundo mostra que os investimentos em infraestrutura, na modernização da gestão e no fortalecimento do modelo de concessões estão gerando resultados concretos para os passageiros e para o desenvolvimento do País", afirmou.
Já o secretário nacional de Aviação Civil, Daniel Longo, destacou que a presença de diferentes perfis de aeroportos no ranking demonstra a maturidade do sistema aeroportuário nacional.
"Os dados da Cirium mostram que a eficiência não está restrita a um único tipo de aeroporto. Grandes, médios e pequenos terminais brasileiros vêm apresentando desempenho consistente, o que melhora a experiência do passageiro e fortalece a conectividade aérea em todas as regiões", concluiu.
