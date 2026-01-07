Aneel define calendário de acionamento de bandeira tarifária para 2026

Os primeiros meses de 2026 devem continuar com bandeira verde, sem cobrança adicional. Porém, apesar das perspectivas positivas à frente, as projeções podem ser alteradas.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta quarta-feira, 7, o calendário de acionamento das bandeiras tarifárias, mês a mês, para o ano de 2026. Com condições favoráveis de geração elétrica, em janeiro deste ano foi acionada a bandeira verde, indicando que não haverá custo adicional nas contas dos consumidores.

Além do risco hidrológico (GSF), gatilho para o acionamento das bandeiras mais caras, outro fator de peso é o aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) - valor calculado para a energia a ser produzida em determinado período.

O sistema de bandeira tarifária foi implementado em 2015 e sinaliza aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica por meio das cores das bandeiras tarifárias (verde, amarela ou vermelha).

Na segunda metade do ano já é vislumbrado grandes chances de uma prevalência da bandeira vermelha, com cobrança adicional entre R$ 4,46 e R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Veja calendário mês a mês