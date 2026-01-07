Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aneel define calendário de acionamento de bandeira tarifária para 2026

Aneel define calendário de acionamento de bandeira tarifária para 2026

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta quarta-feira, 7, o calendário de acionamento das bandeiras tarifárias, mês a mês, para o ano de 2026. Com condições favoráveis de geração elétrica, em janeiro deste ano foi acionada a bandeira verde, indicando que não haverá custo adicional nas contas dos consumidores.

Os primeiros meses de 2026 devem continuar com bandeira verde, sem cobrança adicional. Porém, apesar das perspectivas positivas à frente, as projeções podem ser alteradas.

Além do risco hidrológico (GSF), gatilho para o acionamento das bandeiras mais caras, outro fator de peso é o aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) - valor calculado para a energia a ser produzida em determinado período.

O sistema de bandeira tarifária foi implementado em 2015 e sinaliza aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica por meio das cores das bandeiras tarifárias (verde, amarela ou vermelha).

Na segunda metade do ano já é vislumbrado grandes chances de uma prevalência da bandeira vermelha, com cobrança adicional entre R$ 4,46 e R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Veja calendário mês a mês

- Fevereiro: 30/01/2026

- Março: 27/02/2026

- Abril: 27/03/2026

- Maio: 24/04/2026

- Junho: 29/05/2026

- Julho: 26/06/2026

- Agosto: 31/07/2026

- Setembro: 28/08/2026

- Outubro: 25/09/2026

- Novembro: 30/10/2026

- Dezembro: 27/11/2026

- Janeiro/2027: 23/12/2026

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar