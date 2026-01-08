IPTU 2026 Fortaleza: veja prazo, descontos e como emitir boleto

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, neste ano, o imposto alcança um total de 870 mil imóveis / Crédito: FCO FONTENELE

Tributo tem até 10% de desconto com a combinação da primeira opção de pagamento em cota única (8%) e beneficio de até 2% do programa municipal de nota fiscal. Confira prazos, descontos, formas de pagamento, quem tem direito à isenção, como emitir o boleto e tire outras dúvidas na matéria. Como emitir o boleto do IPTU 2026? O contribuinte deve acessar o site da Sefin (sefin.fortaleza.ce.gov.br/Home) ou no site Fortaleza Digital (fortaleza.ce.gov.br/fortalezadigital.fortaleza.ce.gov.br) e clicar no banner IPTU 2026. Após inserir a inscrição do imóvel, o contribuinte pode escolher a opção “imprimir carnê”. Será gerado um arquivo em PDF com todos os boletos a vencer com suas respectivas datas futuras.

A Sefin enviará cerca de 32 mil boletos físicos, via Correios, para os contribuintes que habitualmente pagam o imposto por meio do boleto impresso em exercícios anteriores. Quais as formas de pagamento do IPTU? Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única terão três opções de desconto: 8%, 6% e 4%, com vencimento no quinto dia útil dos meses de fevereiro, março e abril, respectivamente. Há opção de dividir o imposto em até 11 vezes, com parcelas mínimas de R$ 82,59 e vencimento no quinto dia útil de cada mês.

É concedido abatimento extra no pagamento em cota única para quem realizou o cadastro no Programa Nota Fortaleza até o dia 30 de novembro de 2025. Os descontos são de 1%, 1,5% e 2%, a partir de uma pontuação que tem como base o valor das notas emitidas (entre 1/12/2024 a 30/11/2025) e o valor venal do imóvel. A tabela com a pontuação está disponível no site Nota Fortaleza: https://www.fortaleza.ce.gov.br/notafortaleza.sefin.fortaleza.ce.gov.br

Calendário de pagamentos 6 de fevereiro: pagamento da cota única com 8% de desconto, podendo ser acrescido bônus do Programa Nota Fortaleza; e vencimento da primeira parcela. 6 de março: pagamento da cota única com 6% de desconto, podendo ser acrescido bônus do Programa Nota Fortaleza, e vencimento da segunda parcela. 8 de abril: pagamento da cota única com 4% de desconto, podendo ser acrescido bônus do Programa Nota Fortaleza e vencimento da terceira parcela.