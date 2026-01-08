IPTU 2026 Fortaleza: veja prazo, descontos e como emitir boleto

IPTU 2026 Fortaleza: veja prazo, descontos e como emitir boletoPrefeitura informou que o IPTU 2026 não passou por nenhum reajuste na alíquota, tendo sido lançada, apenas, a correção da inflação pelo IPCA-e de 4,41%, como previsto em lei
A Prefeitura de Fortaleza liberou o acesso ao boleto para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2026.
Tributo tem até 10% de desconto com a combinação da primeira opção de pagamento em cota única (8%) e beneficio de até 2% do programa municipal de nota fiscal.
Confira prazos, descontos, formas de pagamento, quem tem direito à isenção, como emitir o boleto e tire outras dúvidas na matéria.
Como emitir o boleto do IPTU 2026?
O contribuinte deve acessar o site da Sefin (sefin.fortaleza.ce.gov.br/Home) ou no site Fortaleza Digital (fortaleza.ce.gov.br/fortalezadigital.fortaleza.ce.gov.br) e clicar no banner IPTU 2026.
Após inserir a inscrição do imóvel, o contribuinte pode escolher a opção “imprimir carnê”. Será gerado um arquivo em PDF com todos os boletos a vencer com suas respectivas datas futuras.
A Sefin enviará cerca de 32 mil boletos físicos, via Correios, para os contribuintes que habitualmente pagam o imposto por meio do boleto impresso em exercícios anteriores.
Quais as formas de pagamento do IPTU?
Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única terão três opções de desconto: 8%, 6% e 4%, com vencimento no quinto dia útil dos meses de fevereiro, março e abril, respectivamente.
Há opção de dividir o imposto em até 11 vezes, com parcelas mínimas de R$ 82,59 e vencimento no quinto dia útil de cada mês.
É concedido abatimento extra no pagamento em cota única para quem realizou o cadastro no Programa Nota Fortaleza até o dia 30 de novembro de 2025.
Os descontos são de 1%, 1,5% e 2%, a partir de uma pontuação que tem como base o valor das notas emitidas (entre 1/12/2024 a 30/11/2025) e o valor venal do imóvel.
A tabela com a pontuação está disponível no site Nota Fortaleza: https://www.fortaleza.ce.gov.br/notafortaleza.sefin.fortaleza.ce.gov.br
Calendário de pagamentos
6 de fevereiro: pagamento da cota única com 8% de desconto, podendo ser acrescido bônus do Programa Nota Fortaleza; e vencimento da primeira parcela.
6 de março: pagamento da cota única com 6% de desconto, podendo ser acrescido bônus do Programa Nota Fortaleza, e vencimento da segunda parcela.
8 de abril: pagamento da cota única com 4% de desconto, podendo ser acrescido bônus do Programa Nota Fortaleza e vencimento da terceira parcela.
As demais parcelas do IPTU 2026 vencem sempre no quinto dia útil de cada mês.
IPTU 2026 teve mudança na alíquota?
A prefeitura informou que o IPTU 2026 não passou por nenhum reajuste na alíquota, tendo sido lançada, apenas, a correção da inflação pelo IPCA-e, no percentual de 4,41%, como previsto em lei.
Porém, se houve alguma reforma no imóvel ou condomínio, ou valorização da área, alguns bens podem ter tido aumento maior.
Veja as alíquotas:
Para imóvel residencial
- Valor Venal: até R$ 113.917,65
Alíquota: 0,6%
Redutor: não há redutor
- Valor Venal: acima de R$ 113.917,65 até R$ 410.103,52
Alíquota: 0,8%
Redutor: aplicar um redutor de R$ 227,82 sobre o valor do imposto
- Valor Venal: acima de R$ 410.103,52
Alíquota: 1,4%
Redutor: aplicar um redutor de R$ 2.688,44 sobre o valor do imposto
Para imóvel não residencial
- Valor Venal: até R$ 410.103,52
Alíquota: 1%
Redutor: não há redutor
- Valor Venal: acima de R$ 410.103,52
Alíquota: 2%
Redutor: aplicar um redutor de R$ 4.101,01 sobre o valor do imposto
Para terrenos não edificados
- Localização: localizados em áreas desprovidas de infraestrutura urbana
Alíquota: 1%
Redutor: não há redutor
- Localização: localizados em áreas dotadas de infraestrutura urbana, que se encontrarem murados e com as respectivas calçadas pavimentadas na data do lançamento do imposto de cada exercício.
Alíquota: 1,8%
Redutor: não há redutor
- Localização: localizados em áreas que possuam infraestrutura urbana, que não se encontrarem murados e com as respectivas calçadas pavimentadas na data do lançamento do imposto de cada exercício.
Alíquota: 2%
Redutor: não há redutor
Quantos imóveis serão tributados em 2026?
De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, neste ano, o imposto alcança um total de 870 mil imóveis.
Quem tem direito à isenção do IPTU?
Em 2026, serão 167.385 imóveis beneficiados com isenções. Desse número, um total de 144.052 unidades imobiliárias serão isentas pelo valor venal do imóvel (até R$ 101.260,13).
Outros casos de isenção, desde que obedeçam aos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 159, de 26/12/2013, são:
- Pessoa aposentada e pensionista
- Ex-combatente
- Empregado público
- Pessoa inválida
- Pessoa menor órfã de pai e mãe
- Associação de moradores
- Sede de clube social
- Imóvel locado ou cedido a órgão público municipal
- Servidor municipal
- Viúvo
- Imóvel locado ou cedido a templo religioso
- Polígono do Centro
Entre os requisitos para isenção destinada às pessoas viúvas, aposentadas, pensionistas, pessoas inválidas (para o trabalho em caráter permanente) e menores órfãos de pai e mãe, estão os seguintes:
- Renda mensal familiar inferior ou igual a três salários mínimos
- Possuir apenas um imóvel no Município
- Valor venal do imóvel seja de até R$ 136.311,70
A concessão desta isenção é condicionada à inexistência de débitos de tributos municipais em nome do beneficiário.
Para os contribuintes no perfil de Microempreendedor Individual (MEI), a isenção do imóvel pode ser concedida se o valor venal for inferior a R$ 149.941,41.
Caso o contribuinte tenha direito à isenção, mas não tenha sido informado ou não verifique esta informação na consulta no site, poderá solicitar o benefício para o IPTU 2026 até o dia 10 de março deste ano, com os documentos que comprovem a situação. (Colaborou Adriano Queiroz)
