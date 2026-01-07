Isenção do IR e reajuste do mínimo vão injetar R$ 110 bi na economia em 2026, diz Marinho

Projeções são do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho / Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, projetou que a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês e o reajuste do salário mínimo, que passou de R$ 1.518 para R$ 1.621, devem injetar R$ 110 bilhões na economia do País em 2026.

“Você pega o teu holerite de janeiro e compara com o teu holerite de dezembro ou de novembro. Quanto você pagou de Imposto de Renda lá em novembro, dezembro, quanto você vai pagar em janeiro. Seguramente você vai ter uma surpresa”, exaltou Marinho. “Então você vai sobrar dinheiro aí do que você vinha recebendo para investir nas tuas necessidades, melhorar o que necessitar ou fazer uma poupança. Você pode falar: ‘Já que eu não recebia isso aqui, vou passar a receber, eu vou poupar por um ano aqui para fazer uma viagem ou para investir na educação’. Ou para investir na troca do seu veículo, geladeira, fazendo a economia girar”, exemplificou o ministro. Ele também destacou o recorde de menor taxa de desemprego na série histórica iniciada em 2012 verificado em novembro, que ficou em 5,2%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Marinho citou ainda a geração de 5 milhões de empregos formais desde janeiro de 2023, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgados em dezembro.