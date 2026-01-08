Produção industrial fica estável em novembro ante o mês anterior, revela IBGE

A produção industrial mostrou variação nula (0,0%) em novembro na comparação com o mês anterior, na série livre de influências sazonais, após apontar acréscimo de 0,1% em outubro. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com novembro de 2024, o total da indústria voltou a registrar queda na produção e recuou 1,2%.