Juazeiro do Norte alerta MEIs sobre golpes com falsas mensagens

A Prefeitura de Juazeiro do Norte orienta em não clicar em links, não realizar pagamentos e não fornecer informações pessoais diante de mensagens no WhatsApp / Crédito: Reprodução/Pexels

Microempreendedores individuais devem ficar em alerta para golpes por meio de mensagens falsas enviadas via WhatsApp que simulam comunicados oficiais informando a suspensão ou inativação do MEI. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A informação foi divulgada pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Romaria (Sedetur).