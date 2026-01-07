Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juazeiro do Norte alerta MEIs sobre golpes com falsas mensagens

Juazeiro do Norte alerta MEIs sobre golpes com falsas mensagens no WhatsApp

Os golpistas utilizam-se do tom de urgência para enganar os empreendedores com prazos curtos para regularização e pagamento imediato via links
Microempreendedores individuais devem ficar em alerta para golpes por meio de mensagens falsas enviadas via WhatsApp que simulam comunicados oficiais informando a suspensão ou inativação do MEI.

A informação foi divulgada pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Romaria (Sedetur).

Os golpistas utilizam de mensagens com tom de urgência e estabelecem prazos curtos para regularização.

De acordo com informações da Secretaria, eles oferecem links para pagamento imediato com o objetivo de induzir o empreendedor ao erro e obter dados pessoais ou financeiros. As mensagens não partem de canais oficiais.

A orientação é não clicar em links, não realizar pagamentos e não fornecer informações pessoais diante desse tipo de abordagem.

Comunicações oficiais sobre o MEI devem ser verificadas apenas por meio dos canais oficiais do Governo Federal.

Em caso de dúvidas, o microempreendedor pode procurar a Sala do Empreendedor, vinculada à Sedetur:

  • Onde: primeiro andar do Centro Administrativo, na Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120, Centro, em Juazeiro do Norte.
  • Mais informações: telefone (88) 3199-0383.

