Juazeiro do Norte alerta MEIs sobre golpes com falsas mensagens no WhatsAppOs golpistas utilizam-se do tom de urgência para enganar os empreendedores com prazos curtos para regularização e pagamento imediato via links
Microempreendedores individuais devem ficar em alerta para golpes por meio de mensagens falsas enviadas via WhatsApp que simulam comunicados oficiais informando a suspensão ou inativação do MEI.
A informação foi divulgada pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Romaria (Sedetur).
Os golpistas utilizam de mensagens com tom de urgência e estabelecem prazos curtos para regularização.
De acordo com informações da Secretaria, eles oferecem links para pagamento imediato com o objetivo de induzir o empreendedor ao erro e obter dados pessoais ou financeiros. As mensagens não partem de canais oficiais.
A orientação é não clicar em links, não realizar pagamentos e não fornecer informações pessoais diante desse tipo de abordagem.
Comunicações oficiais sobre o MEI devem ser verificadas apenas por meio dos canais oficiais do Governo Federal.
Em caso de dúvidas, o microempreendedor pode procurar a Sala do Empreendedor, vinculada à Sedetur:
- Onde: primeiro andar do Centro Administrativo, na Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120, Centro, em Juazeiro do Norte.
- Mais informações: telefone (88) 3199-0383.
