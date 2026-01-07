Setor privado dos EUA cria 41 mil empregos em dezembro, revela ADP

O setor privado dos Estados Unidos criou 41 mil empregos em dezembro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 7, pela ADP. A expectativa de analistas consultados pela FactSet era de geração de 48 mil postos de trabalho no mês passado.

O levantamento da ADP antecede o relatório oficial de emprego dos EUA, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público.