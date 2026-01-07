Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Setor privado dos EUA cria 41 mil empregos em dezembro, revela ADP

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O setor privado dos Estados Unidos criou 41 mil empregos em dezembro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 7, pela ADP. A expectativa de analistas consultados pela FactSet era de geração de 48 mil postos de trabalho no mês passado.

O levantamento da ADP antecede o relatório oficial de emprego dos EUA, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público.

A divulgação do payroll está prevista para a sexta-feira, 9.

