Arnon Bezerra sinaliza desejo de disputar novamente a prefeitura de Juazeiro do Norte

Arnon Bezerra sinaliza desejo de disputar novamente a prefeitura de Juazeiro do NorteO ex-prefeito governou a cidade entre 2017 e 2020, perdendo a reeleição para Glêdson Bezerra (Podemos)
O ex-prefeito de Juazeiro do Norte e ex-deputado, Arnon Bezerra (PSB), disse em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, na segunda-feira, 1°, que mantém vivo o desejo de voltar a disputar a Prefeitura de Juazeiro do Norte. Nesta semana, Arnon deve assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados. Questionado na entrevista se ainda está dentro do seu objetivo político disputar a prefeitura, o ex-gestor respondeu: “Não posso negar. E eu faço política porque gosto”.
Bezerra destacou sua trajetória política e o compromisso com Juazeiro do Norte, independentemente de quem estivesse no Executivo municipal. Segundo ele, sempre destinou recursos para gestões de diferentes partidos. “Eu sou o único (ex-)deputado federal que trouxe recursos para todos os prefeitos de Juazeiro”, disse, citando administrações anteriores e obras no município.
O ex-prefeito também ressaltou que sua atuação como parlamentar, ao assumir novo mandato, não estaria condicionada a alianças eleitorais ou partidárias. “Eu estou pronto para atender ao prefeito (Glêdson). Vou procurá-lo para depois ele não chegar a dizer: ‘Eu não fui atendido’. Eu serei nesses sete meses deputado federal de Juazeiro, do Cariri, do Ceará”, declarou.
Ao avaliar sua gestão entre 2017 e 2020, Arnon lembrou obras e investimentos em infraestrutura, educação e habitação, mas também reconheceu que erros e dificuldades marcaram sua tentativa frustrada de reeleição. Apesar disso, reforçou que não guarda ressentimentos. “Mágoa é zero, porque quem vai para uma eleição não pode ter mágoa".
Encerrando a entrevista, o ex-prefeito deixou claro que, embora atue agora em Brasília, Juazeiro do Norte permanece como prioridade em seus projetos políticos. “Juazeiro é mais importante do que tudo, do que a vaidade pessoal, do que a questão partidária”, concluiu, ao sinalizar que poderá buscar novamente o voto dos juazeirenses em 2028.
Volta a Câmara dos Deputados
Em razão da licença da deputada federal Enfermeira Ana Paula (PSB), o ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra (PSB), assumirá uma cadeira na Câmara dos Deputados nos próximos dias. Ele obteve 37.057 votos nas eleições de 2022 e ficou na terceira suplência da coligação, o que agora lhe garante o retorno a Brasília após um intervalo de quase seis anos fora do mandato parlamentar.
Arnon foi deputado federal por sete mandatos consecutivos, de 1995 a 2016, e agora volta ao Congresso com a expectativa de colaborar com projetos voltados ao Ceará e, especialmente, ao Cariri. O político afirmou que manterá diálogo com diferentes gestores e que pretende atuar como representante de todos os municípios da região, independentemente de bandeiras partidárias.