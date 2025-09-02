Arnon Bezerra sinaliza desejo de disputar novamente a prefeitura de Juazeiro do Norte

José Arnon, ex-prefeito de Juazeiro do Norte. / Crédito: LUCIO BERNARDO JR

O ex-prefeito de Juazeiro do Norte e ex-deputado, Arnon Bezerra (PSB), disse em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, na segunda-feira, 1°, que mantém vivo o desejo de voltar a disputar a Prefeitura de Juazeiro do Norte. Nesta semana, Arnon deve assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados. Questionado na entrevista se ainda está dentro do seu objetivo político disputar a prefeitura, o ex-gestor respondeu: “Não posso negar. E eu faço política porque gosto”.

Bezerra destacou sua trajetória política e o compromisso com Juazeiro do Norte, independentemente de quem estivesse no Executivo municipal. Segundo ele, sempre destinou recursos para gestões de diferentes partidos. “Eu sou o único (ex-)deputado federal que trouxe recursos para todos os prefeitos de Juazeiro”, disse, citando administrações anteriores e obras no município.

