Livro debate tarifa zero e mobilidade urbana como qualidade de vida

A fim de discutir a importância da mobilidade urbana e do acesso democrático às cidades, o livro Mobilidade e Qualidade de Vida nas metrópoles: Tarifa Zero, Integração de Modais e Autoridade Metropolitana será lançado nesta segunda-feira (8), às 18h, na Livraria da Vila, localizada no Jardim Paulista, em São Paulo.

A obra, da Editora Jandaíra, aponta a mobilidade nas cidades como um fator importante para a qualidade de vida das pessoas, especialmente da população periférica.

"No livro, eu parto desses diagnósticos para defender que a mobilidade é um vetor estruturante das desigualdades. A cidade não é democrática quando a tarifa determina quem pode estudar, trabalhar, passear com os filhos ou consultar um médico", explica o autor, o deputado estadual de São Paulo Mário Maurici (PT-SP).

O parlamentar também presta homenagem àquele que plantou a semente da tarifa zero no Brasil: o engenheiro Lúcio Gregori, que idealizou o projeto quando foi secretário da gestão de Luiza Erundina na prefeitura de São Paulo.

"O que Lúcio Gregori nos deixou não foi apenas um projeto, mas um método de pensar a cidade que parte do óbvio, mas que raramente é adotado, de que o transporte é um direito, e não mercadoria. Que, com mais mobilidade, as pessoas têm acesso a mais oportunidades", afirma Maurici.