Jornalista do O POVO é 3º colocado no Prêmio Mercantil 2025

Samuel Eli, do O POVO, conquista 3º lugar no Prêmio Mercantil / Crédito: FCO FONTENELE

Voltado ao público 50+, o prêmio registrou, nesta edição, um aumento de 300% no número de inscrições em relação ao ano anterior.

Demais vencedores Na categoria em que concorreu Samuel Pimentel, Fernanda Polo, do Zero Hora (Rio Grande do Sul), ficou com o 1º lugar, e Leticia Lopes Oliveira, do O Globo (Rio de Janeiro), conquistou o 2º.

A categoria Mídia Eletrônica – Podcast, Rádio e Vídeo teve como vencedora Mônica Pretto, do Fantástico (TV Globo). O 2º lugar foi para Tatiana Lagôa e Cinthya Oliveira, do O Tempo (Minas Gerais), e o 3º para Fabiana Genestra, da RPC TV (TV Globo – Paraná).



Em Capitais e Regiões Metropolitanas – Mídia Online, o 1º lugar foi conquistado por Paloma Vargas, do Diário do Nordeste (Ceará). O 2º lugar ficou com Laura Couto Lopes, do 98 News (Minas Gerais), e o 3º com Thatiany do Nascimento, também do Diário do Nordeste.

No Interior e demais localidades – Mídia Impressa e Online, os vencedores foram: (1º) Dione Alves, do Araraquara News (São Paulo); (2º) Joelma Ospedal, do Portal de Notícias de Franca (São Paulo) e (3º) Ana Carolina Behenck, do Tubarão Digital (Santa Catarina).

Tema e propósito da edição

Com o tema “Longevidade e Equilíbrio — construindo um futuro financeiro, mental e emocional sustentável”, a edição de 2025 abordou desafios e oportunidades de uma população 50+ ativa, produtiva e em transformação.

