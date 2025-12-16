Concurso para Fortaleza e convocação pra Iplanfor e Guarda

Fortaleza: concurso de Assistência Social e convocações são previstas para 2026A informação foi dada pelo prefeito Evandro Leitão (PT), em entrevista a rádio O POVO CBN. Ele também comentou que fará convocação dos aprovados no Iplanfor e na Guarda Municipal
A previsão de um novo concurso público para a área da Assistência Social em Fortaleza deverá ser confirmada no segundo semestre do próximo ano.
Além disso, os aprovados nos certames do Instituto de Planejamento da Capital (Iplanfor) e os remanescentes da Guarda Municipal deverão ser convocados.
A informação foi anunciada pelo prefeito Evandro Leitão (PT), nesta terça-feira, 16 de dezembro, em entrevista à rádio O POVO CBN. Segundo ele, a medida faz parte de um compromisso firmado ainda durante a campanha eleitoral.
“Foi um compromisso meu, de campanha, de fazer concurso para a área de Assistência”, afirmou.
Concurso do Iplanfor: nomeações entre 2026 e 2028
Sobre o concurso do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), realizado durante 2024, Evandro confirmou que os 60 aprovados serão convocados de forma escalonada entre os anos de 2026 a 2028.
Apesar de ainda não ter divulgado quantos candidatos serão chamados já no próximo ano, ele garantiu que as nomeações terão início em 2026.
“Ainda não posso adiantar esse número, mas nós vamos em 2026 chamar os 60 aprovados” disse.
Guarda Municipal: mais convocações no início do ano
Outro ponto abordado foi o concurso da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).
Segundo ele, 508 candidatos foram aprovados, e os 254 restantes, que não foram convocados neste ano, serão chamados no início de 2026.
