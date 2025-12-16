Concurso para Fortaleza e convocação pra Iplanfor e Guarda

Evandro Leitão em entrevista à rádio O POVO CBN / Crédito: João Filho Tavares

A previsão de um novo concurso público para a área da Assistência Social em Fortaleza deverá ser confirmada no segundo semestre do próximo ano. Além disso, os aprovados nos certames do Instituto de Planejamento da Capital (Iplanfor) e os remanescentes da Guarda Municipal deverão ser convocados.