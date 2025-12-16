Para ministra, PEC da reforma administrativa ainda não tem maturidade para ser votada

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse nesta terça-feira, 16, que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Reforma Administrativa que está no Congresso não está madura para ser votada. Ela participou do programa Bom dia, Ministra, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"A gente acha que o projeto ainda não tem uma maturidade suficiente para ser votado, ele precisaria de uma discussão ampla para que a gente pudesse ver o que dali, de fato, está pronto para ser votado", afirmou a ministra.