Obra da usina de dessalinização da Caucaia é retomada após 7 anos

O projeto da usina de dessalinização de Caucaia foi iniciado em 2018 / Crédito: Marcos Vasconcelos/ Prefeitura de Caucaia

A Usina Dessalinizadora de Água do Mar, na Praia do Pacheco, em Caucaia (CE), foi retomada após sete anos. Agora está em fase de finalização de pavimentação externa e de instalação da parte submersa para captação de água do mar e emissão de rejeitos. A parte elétrica também está em etapa de ajustes.

Pelo projeto, a usina deve produzir diariamente cerca de 1,2 milhão de metros cúbicos (m³) de água potável, beneficiando cerca de 12 mil famílias. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O investimento aproximado é de R$ 14 milhões no empreendimento, com R$ 10,9 milhões em recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). Localizado no bairro Pacheco, o equipamento ocupa uma área de 3.500 metros quadrados (m²) e está sendo executado pelo Consórcio Wai Seta Caucaia, formado pelo grupo espanhol Seta PHT (Sociedad Española de Tratamiento de Agua, S.L.) e pela empresa brasileira Wai Life Soluções Ambientais Ltda.

Inclusive, não havia placa de identificação obrigatória conforme a Lei federal 5.194/66 (art. 16). Além disso, materiais como anéis de concreto e canos estavam próximos ao mar, aparentemente sem utilização. Tentativa de entrevista foi realizada com a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Caucaia, mas não houve retorno sobre o andamento do projeto até o fechamento desta matéria. Também ao O POVO, a secretária de Relações Internacionais do Ceará (SRI), Roseane Medeiros, que visitou o local na última terça-feira, 9 de dezembro, e explica que o projeto é fruto de articulações de aproximação com empresas estrangeiras especializadas em soluções ambientais.