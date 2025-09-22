Liberada licença de instalação de usina de dessalinização no CE

Semace dá licença de instalação para usina de dessalinização na Praia do FuturoAgora, a Dessal do Ceará buscará liberação de alvará de construção pela Prefeitura de Fortaleza, além de liberações federais para uso de terreno de marinha, com possibilidade de início das obras ainda neste ano
O projeto Dessal do Ceará, de instalação de uma usina de dessalinização na Praia do Futuro, obteve a licença de instalação emitida pela Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Ceará (Semace).
A iniciativa é liderada pelo consórcio Águas de Fortaleza e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). Agora, a Dessal do Ceará buscará liberação de alvará de construção pela Prefeitura de Fortaleza.
- LEIA TAMBEM | A Dessal na infraestrutura hídrica do Ceará: entre avanços estruturais e desafios na gestão da água
Segundo a Cagece, há a perspectiva de iniciar as obras de construção da infraestrutura ainda em 2025.
Na prática, a Licença de Instalação concedida pela Semace atesta que o projeto cumpre os requisitos previstos na legislação ambiental, garantindo a viabilidade da planta de dessalinização para aumento da segurança hídrica da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e resiliência do abastecimento de água no Estado.
Leia mais
Outra autorização necessária para viabilizar o empreendimento deve ser concedida pela Superintendência do Patrimônio da União (SPU), já que envolve terreno de marinha, que é de propriedade federal.
O projeto da Dessal do Ceará envolve a instalação de dutos em terrenos de marinha, com necessidade de emissão de autorização de passagem na faixa de areia da Praia do Futuro e, posteriormente, permissão de uso do espelho d'água em mar.
Somente após a liberação de todas as autorizações, as obras serão iniciadas, com previsão de durar cerca de dois anos.
EUA revogam visto de Jorge Messias, advogado-geral da União, diz agência de notícias
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado