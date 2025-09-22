Liberada licença de instalação de usina de dessalinização no CE

Primeiras intervenções da obra de construção da Dessal, na Praia do Futuro / Crédito: Samuel Setubal

O projeto Dessal do Ceará, de instalação de uma usina de dessalinização na Praia do Futuro, obteve a licença de instalação emitida pela Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Ceará (Semace). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A iniciativa é liderada pelo consórcio Águas de Fortaleza e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). Agora, a Dessal do Ceará buscará liberação de alvará de construção pela Prefeitura de Fortaleza.