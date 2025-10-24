Portaria cria chance de ativação de ativos da Petrobras no CE

Teste de biodiesel renovável na Termoceará foi considerado bem-sucedido / Crédito: Nathan Camelo/Ascom Sindipetro Ceará/Divulgação

O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou uma portaria com as regras para a realização de leilão para termelétricas movidas a óleo combustível, diesel e biodiesel no País nesta sexta-feira, 24. O documento abre oportunidades de reativação da Termoceará e da Usina de Biodiesel de Quixadá. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As duas plantas localizadas no Ceará - a térmica, no Complexo do Pecém, e a fábrica, em Quixadá, no Sertão Central - são de propriedade da Petrobras e se encontram sem atividade comercial.

Como estão os equipamentos? A usina termelétrica iniciou a operação em julho de 2022 e possui uma potência instalada de 220 megawatts (MW), com eficiência energética de 36,4%, de acordo com a descrição do empreendimento pela Companhia. Mas está sem contrato comercial desde 2022, quando o navio de regaseificação atracado no Porto do Pecém e que fornecia gás natural para a geração de energia pela usina foi deslocado para outro estado. Neste tempo, a usina foi condicionada a operar também com diesel. E, ontem, 23 de outubro de 2025, realizou-se um teste considerado bem-sucedido com biodiesel. Hoje, 24, um novo teste ativou uma das oito turbinas, injetando 25 MW na rede elétrica.