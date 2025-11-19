BNB lança fundo de baixo risco e mira 4 milhões de clientes

Presidente Wanger Alencar lançou o fundo de investimento de baixo risco do BNB / Crédito: Fernando Cavalcante/Divulgação BNB

Microempreendedores vão poder investir a partir de R$ 1 no InvestAmigo, o fundo de baixo risco lançado pelo Banco do Nordeste (BNB) na manhã desta quarta-feira, 11. O produto foi apresentado durante o 4º Fórum Banco do Nordeste do Investidor. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A instituição admitiu que mira alcançar a base de 4 milhões de clientes que possui relacionamento via os programas de microcrédito orientado rural, o Agroamigo, e urbano, o Crediamigo. A classificação de baixo risco foi dada porque o investimento feito é 100% aplicado em títulos públicos federais.

Aproximação No lançamento do InvestAmigo, o presidente do BNB, Wanger de Alencar, destacou a realização do fórum na "compreensão de que o desenvolvimento regional, a educação financeira e a cultura de investimentos caminham juntos". "Quando aproximamos o Banco do Nordeste dos investidores, dos reguladores, da academia e da sociedade, nós fortalecemos a capacidade de transformar poupança em investimento produtivo, e investimento produtivo em emprego, renda e oportunidades para milhões de pessoas", destacou o executivo. R$ 1 milhão de investimentos O InvestAmigo iniciou já com R$ 1 milhão de recursos aplicados, segundo divulgou o Banco do Nordeste. A assinatura pela microempreendedora Priscila Carla marcou o primeiro milhão do novo produto do BNB.