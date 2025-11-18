BNB projeta aplicar mais de R$ 2 bi em inovação no Nordeste

De 2020 a 2024, total de R$ 6,36 bilhões foram aplicados em projetos inovadores pelo Banco do Nordeste (BNB) / Crédito: André Lima/Divulgação

O Banco do Nordeste (BNB) confirmou que prevê encerrar 2025 superando R$ 2 bilhões aplicados em projetos inovadores por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Wanger Rocha, presidente interino do Banco do Nordete (BNB) Crédito: Ascom Lide Ceará/Divulgação

Presidente interino da instituição e diretor Financeiro e de Crédito, Wanger Rocha enfatiza que o BNB ampliou o aporte de crédito por meio da linha FNE Inovação. De 2020 a 2024, R$ 6,36 bilhões foram aplicados em projetos inovadores na área de atuação do banco (os nove estados da Região Nordeste, o norte de Minas Gerais e o Espírito Santo). Nesse recorte, foram mais de 2,2 mil operações realizadas. Caso o montante projetado pelo BNB se confirme ao fim de 2025, o salto em relação ao valor aplicado em inovação no ano passado será de 19%. "O Banco está sempre disponível para o diálogo e temos feito um trabalho totalmente voltado para a questão da inovação em prol do desenvolvimento da economia nordestina. Não existem saltos em desenvolvimento se não tiver um processo de inovação", aponta.