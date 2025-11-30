Valorização dos trabalhadores rurais é tema de redação de aplicação especial do Enem no Pará

Imagem de apoio ilustrativo. Redação de aplicação especial do Enem 2025 no Pará teve como tema a valorização dos trabalhadores rurais / Crédito: JÚLIO CAESAR

As cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, tiveram o primeiro dia de aplicação especial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, 30. O tema da redação foi “A valorização dos trabalhadores rurais do Brasil”. Excepcionalmente, os candidatos das três cidades paraenses realizam o exame em datas diferentes dos demais estudantes brasileiros devido ao calendário da COP 30.

A medida foi tomada para não prejudicá-los em meio a logística diferenciada montada em prol do evento internacional. LEIA | Questões anuladas não afetarão notas dos estudantes no Enem, diz presidente do Inep Apesar do tema da redação inédito e dias distintos de aplicação da prova, assim como na aplicação regular, que aconteceu no resto do País em 9 e 16 de novembro, o desempenho dos estudantes paraenses será calculado com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI), que considera o nível de conhecimento individual e as características de cada questão. O Ministério da Educação (MEC) garante que a metodologia assegura equidade, isonomia para os inscritos e equivalência entre as notas.