Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Valorização dos trabalhadores rurais é tema de redação de aplicação especial do Enem no Pará

Valorização dos trabalhadores rurais é tema de redação de aplicação especial do Enem no Pará

Candidatos de três cidades paraenses realizam o exame em datas diferentes dos demais estudantes brasileiros devido ao calendário da COP 30
Autor Alexia Vieira
Autor
Alexia Vieira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, tiveram o primeiro dia de aplicação especial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, 30. O tema da redação foi “A valorização dos trabalhadores rurais do Brasil”.

Excepcionalmente, os candidatos das três cidades paraenses realizam o exame em datas diferentes dos demais estudantes brasileiros devido ao calendário da COP 30.

A medida foi tomada para não prejudicá-los em meio a logística diferenciada montada em prol do evento internacional.

LEIA | Questões anuladas não afetarão notas dos estudantes no Enem, diz presidente do Inep

Apesar do tema da redação inédito e dias distintos de aplicação da prova, assim como na aplicação regular, que aconteceu no resto do País em 9 e 16 de novembro, o desempenho dos estudantes paraenses será calculado com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI), que considera o nível de conhecimento individual e as características de cada questão.

O Ministério da Educação (MEC) garante que a metodologia assegura equidade, isonomia para os inscritos e equivalência entre as notas.

Os municípios de Marituba, Belém e Ananindeua somam 95.784 inscritos para o Enem 2025. Desses, 21.775 são concluintes do ensino médio. Belém concentra o maior número de participantes, com 69.647. Em seguida vem Ananindeua, que registra 22.183. Já Marituba totaliza 3.954.

LEIA TAMBÉM | Sisu 2026: quando abrem as inscrições? Veja tudo o que se sabe

Enem ainda terá reaplicação em dezembro

Outra edição do Enem será realizada ainda em 2025. A reaplicação da prova está prevista para os dias 16 e 17 de dezembro em todo o País. Estas datas são reservadas aos candidatos que tiveram algum problema logístico, doença infecciosa ou desastres naturais que não permitiram a participação nas datas gerais.

É o caso dos inscritos de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, cidade que foi atingida por um tornado dois dias antes da primeira aplicação do Enem 2025. 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar