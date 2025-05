Ceará Credi alcança 100 mil financiamentos e R$ 250 milhões liberados

Ceará Credi já liberou R$ 250 milhões em quase quatro anos / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Programa de Microcrédito Produtivo (Ceará Credi) chegou à marca de 100 mil financiamentos e R$ 250 milhões liberados desde julho de 2021 até maio de 2025. O balanço do projeto que mira pequenos negócios de trabalhadores autônomos, formais e informais, e cooperativas foi publicado nesta quinta-feira, 29 de maio, pelo Governo do Estado.

Do total de contemplados, o levantamento aponta que mais de 54 mil são empreendedoras chefes de família, responsáveis pelo sustento dos lares. Além disso, do público prioritário atendido pelo Ceará Credi, 70% são empreendedoras mulheres, sendo 55% chefes de família. Segundo o balanço, os segmentos de comércio (66%) e serviços (21%) são os mais impactados pelo programa de microcrédito estadual. Mais de 57% dos valores foram destinados para investimentos mistos e 34% para capital de giro.

De julho de 2021 até maio de 2025, mais de 54 mil clientes atendidos pelo programa realizaram cursos de gestão empreendedora e educação financeira por meio de uma parceria entre o Ceará Credi e a Aliança Empreendedora. Entre os temas abordados estavam: Desvendando o Crédito

Aprenda a fazer Plano de Negócio

Formalização para Mulher Empreendedora

Marketing Digital

Como Cuidar das Finanças do Seu Negócio

Superpoderes da Tecnologia “O Ceará Credi é uma política do Governo do Ceará criada visando incluir financeiramente empreendedores que, em muitos casos, ficam à margem do sistema bancário”, disse o governador do Ceará, Elmano de Freitas, na divulgação.

Na avaliação do presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa, responsável pela operacionalização do programa, a política pública tem como principal objetivo a inclusão financeira de empreendedores que, em muitos casos, ficam à margem do sistema bancário. "As políticas de desenvolvimento econômico do Estado também têm se voltado para aqueles pequenos empreendedores que estão começando ou que buscam crédito para fortalecer seus negócios. São empreendimentos de grande importância para a economia e geração de renda local", detalhou Danilo Serpa.