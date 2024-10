Mulheres representam 76% das operações do Ceará Credi em 2024

Iniciado ainda no período da pandemia de Covid-19, o programa tem o foco na abertura ou fortalecimento de pequenos negócios da economia popular e solidária Crédito: Reprodução/Ascom Adece e Helene Santos/Casa Civil

As mulheres representam 76% das operações do Programa de Microcrédito Produtivo (Ceará Credi) em 2024. Ao todo, são mais de 14,6 mil das 19,2 mil pessoas contempladas com a iniciativa. Iniciado ainda no período da pandemia de Covid-19, o programa tem foco na abertura ou fortalecimento de pequenos negócios da economia popular e solidária. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, proporciona condições de ofertar crédito com juros mais reduzidos, além de garantir ao Estado a captação de recursos externos. Fora os empréstimos, os empreendedores têm acesso a uma plataforma virtual de capacitação e educação financeira.

A fonte, por sua vez, é formada pelo orçamento mais os retornos dos empréstimos acrescidos dos encargos. Assim, somente com a implantação da agência de fomento o poder público vai poder captar recursos de outros bancos. Atualmente, já existe um projeto de lei que autoriza sua criação, contudo, aguarda autorização do Banco Central. O principal segmento alvo dessas contratações é o comércio, com as atividades mais realizadas sendo lanches, roupas, cosméticos, costura e salão de beleza.