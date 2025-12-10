Crédito sem juros do Governo do Ceará será lançado nesta quinta, 11

FORTALEZA, CE, BRASIL, 05-12-2025: Elmano de Freitas em entrevista para o OPOVO/CBN. (Foto: Daniel Galber / ESPECIAL PARA O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A nova linha de microcrédito para pequenos empreendedores no Ceará, batizada de Programa Dinheiro na Mão, será lançada nesta quinta-feira, 11 de dezembro, pelo Governo do Estado. Conforme adiantou com exclusividade o jornalista Armando de Oliveira Lima, o projeto vai contar com um orçamento anual de até R$ 300 milhões e sem juros cobrados sobre as parcelas, segundo revelou o governador Elmano de Freitas (PT).

Os que terão acesso à taxa zerada são os beneficiários adimplentes, ou seja, que pagarem o financiamento em dia. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O público-alvo é formado por microempreendedores individuais (MEI), informais e trabalhadores informais que desejam investir no próprio negócio. Vinculado à Secretaria do Trabalho (SET) e ao Fundo de Investimentos de Microcrédito Produtivo do Ceará (FIMPCE), a iniciativa foca no empreendedorismo e na economia solidária.

O evento de lançamento será no Palácio da Abolição, às 10h30min, e contará com o governador Elmano de Freitas, o secretário do Trabalho, Vladyson Viana, entre outras autoridades. "Será um recurso emprestado ao povo cearense bem mais barato mesmo. É um Ceará Credi com taxa efetivamente mais barata para os pequenos", comparou, citando o atual programa de microcrédito orientado conduzido pelo Estado. Na prática, explicou Elmano, ao fechar a tomada do crédito, o empreendedor acerta o valor e a quantidade de parcelas a pagar, como em qualquer financiamento.