BNB eleva lucro 3º tri com aplicação total de R$ 48 bi no ano

Banco do Nordeste aplicou mais de R$ 61 bilhões em recursos no ano de 2024, sendo que quase R$ 11 bilhões foram destinados a projetos no Ceará / Crédito: Ana Luiza Serrão

Ao fim do terceiro trimestre do ano, o Banco do Nordeste (BNB) apresentou lucro líquido acumulado de R$ 2 bilhões, um acréscimo de 30,7% em relação ao igual período do ano passado. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados foram divulgados pela instituição financeira ao mercado nesta sexta-feira, 14. Conforme o balanço, o crescimento nas contratações chega a 16,2% em relação ao terceiro trimestre do ano passado.

O BNB aplicou o equivalente a R$ 48 bilhões na economia da área de atuação do banco. Ao levar em consideração o volume de novas contratações, o valor chega a R$ 51 bilhões. Maior instituição financeira de desenvolvimento regional da América Latina, a administração do BNB destaca que os números refletem especialmente os impactos do crescimento da carteira de crédito administrada e aumento das receitas com prestação de serviços. O presidente em exercício do BNB, Wanger Alencar, ressalta que a expansão dos negócios aliado ao resultado financeiro são frutos do propósito institucional de buscar atender melhor os clientes. "Os resultados apresentados até o final do terceiro trimestre do ano corroboram o compromisso da Administração do Banco em cumprir as políticas públicas do Governo Federal, atuando continuamente no cumprimento de sua missão, impulsionando a atividade produtiva regional e promovendo o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável", afirma.