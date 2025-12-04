PIB do 3º trimestre de 2025 sobe 0,1% ante o trimestre anterior, afirma IBGE

Na comparação com o terceiro trimestre de 2024, o PIB apresentou alta 1,8% no terceiro trimestre de 2025, vindo um pouco acima das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, de avanço de 1,7%, com intervalo que variava de uma elevação de 1,2% a 2,5%.

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou alta 0,1% no terceiro trimestre de 2025 ante o segundo trimestre de 2025, informou na manhã desta quinta-feira, 4, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio abaixo da mediana das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,2%, com intervalo entre queda de 0,5% a um avanço de 0,4%.

Ainda segundo o instituto, o PIB do terceiro trimestre de 2025 totalizou R$ 3,2 trilhões.

O PIB da indústria subiu 0,8% no terceiro trimestre de 2025 ante o segundo trimestre de 2025. Na comparação com o terceiro trimestre de 2024, o PIB da indústria mostrou alta de 1,7%.

O Produto Interno Bruto da agropecuária subiu 0,4% no terceiro trimestre de 2025 ante o segundo trimestre. Na comparação com o terceiro trimestre de 2024, o PIB da agropecuária mostrou alta de 10,1%.

Já o PIB de serviços subiu 0,1% no terceiro trimestre de 2025 ante o segundo trimestre. Na comparação com o terceiro trimestre de 2024, o PIB de serviços mostrou alta de 1,3%.