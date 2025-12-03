Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

1,5 mil vagas são ofertadas para curso de IA em educação no Ceará

Ofertados pela Uece em parceria com a Dell Technologies, os cursos acontecem gratuitamente e de maneira online, com foco na área da educação
Atualizado às Autor Isabella Pascoal
Serão oferecidas 1.500 vagas gratuitas em cursos online nas áreas de Inteligência Artificial aplicada à Educação pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), em parceria com a Dell Technologies.

As inscrições vão até o dia 9 de janeiro de 2026. A prioridade dos cursos será voltada para estudantes, professores e profissionais de educação das redes pública e privada de ensino do Brasil, recebendo formação gratuita e acessível.

A certificação será entregue aos participantes que concluírem os cursos com aprovação. Os certificados serão emitidos gratuitamente e pela Uece.

O projeto integra o Programa Ensino Digital, projeto executado pela Dell e possui o objetivo de ampliar o acesso à formação tecnológica em todas as regiões do Brasil.

Confira as opções de cursos ofertados:

  • Power BI para Educação (10h);
  • Inteligência Artificial para Educação I (10h);
  • Inteligência Artificial para Educação II: Potencializando Métodos e Ferramentas (10h);
  • Inteligência Artificial para Estudos Criativos (10h);

Serviço:

  • Inscrições: podem ser feitas diretamente pelo Portal LEAD, com duas opções: “Inscreva-se agora!” (para novos alunos); ou “Já é cursista LDI? Inscreva-se aqui!” (para ex-participantes).
  • Mais informações: acesse o edital completo ou envie um e-mail para [email protected] ou [email protected].

