1,5 mil vagas são ofertadas para curso de IA em educação no Ceará

1,5 mil vagas são ofertadas para curso de IA em educação no CearáOfertados pela Uece em parceria com a Dell Technologies, os cursos acontecem gratuitamente e de maneira online, com foco na área da educação
Serão oferecidas 1.500 vagas gratuitas em cursos online nas áreas de Inteligência Artificial aplicada à Educação pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), em parceria com a Dell Technologies.
As inscrições vão até o dia 9 de janeiro de 2026. A prioridade dos cursos será voltada para estudantes, professores e profissionais de educação das redes pública e privada de ensino do Brasil, recebendo formação gratuita e acessível.
A certificação será entregue aos participantes que concluírem os cursos com aprovação. Os certificados serão emitidos gratuitamente e pela Uece.
O projeto integra o Programa Ensino Digital, projeto executado pela Dell e possui o objetivo de ampliar o acesso à formação tecnológica em todas as regiões do Brasil.
Confira as opções de cursos ofertados:
- Power BI para Educação (10h);
- Inteligência Artificial para Educação I (10h);
- Inteligência Artificial para Educação II: Potencializando Métodos e Ferramentas (10h);
- Inteligência Artificial para Estudos Criativos (10h);
Serviço:
- Inscrições: podem ser feitas diretamente pelo Portal LEAD, com duas opções: “Inscreva-se agora!” (para novos alunos); ou “Já é cursista LDI? Inscreva-se aqui!” (para ex-participantes).
- Mais informações: acesse o edital completo ou envie um e-mail para [email protected] ou [email protected].