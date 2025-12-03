1,5 mil vagas são ofertadas para curso de IA em educação no Ceará

Ofertados pela Uece em parceria com a Dell Technologies, os cursos acontecem gratuitamente e de maneira online, com foco na área da educação

Serão oferecidas 1.500 vagas gratuitas em cursos online nas áreas de Inteligência Artificial aplicada à Educação pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), em parceria com a Dell Technologies.

As inscrições vão até o dia 9 de janeiro de 2026. A prioridade dos cursos será voltada para estudantes, professores e profissionais de educação das redes pública e privada de ensino do Brasil, recebendo formação gratuita e acessível.

A certificação será entregue aos participantes que concluírem os cursos com aprovação. Os certificados serão emitidos gratuitamente e pela Uece.

O projeto integra o Programa Ensino Digital, projeto executado pela Dell e possui o objetivo de ampliar o acesso à formação tecnológica em todas as regiões do Brasil.