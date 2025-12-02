Sorteio da Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

O sorteio acontece às 21 horas, no horário de Brasília, com transmissão feita ao vivo pelas redes sociais da Caixa, saiba mais

As seis dezenas do sorteio do concurso de número 2949 da Mega-Sena têm prêmio estimado em R$ 3,5 milhões, nesta terça-feira, 2 de dezembro.

As apostas devem ser realizadas até as 20h30min, horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o País, de maneira presencial ou online.

O sorteio tem início às 21 horas, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Também poderá ser acompanhado pela transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.