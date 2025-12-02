Sorteio da Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Sorteio da Mega-Sena desta terça-feira tem prêmio estimado em R$ 3,5 miO sorteio acontece às 21 horas, no horário de Brasília, com transmissão feita ao vivo pelas redes sociais da Caixa, saiba mais
As seis dezenas do sorteio do concurso de número 2949 da Mega-Sena têm prêmio estimado em R$ 3,5 milhões, nesta terça-feira, 2 de dezembro.
As apostas devem ser realizadas até as 20h30min, horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o País, de maneira presencial ou online.
O sorteio tem início às 21 horas, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.
Também poderá ser acompanhado pela transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
A aposta mínima é de seis números e custa R$ 6. Quanto mais números foram marcados, maior o preço da aposta, aumentando a possibilidade de faturar o prêmio.
As apostas podem ser escolhidas de 1 a 60. Também existe a possibilidade do sistema escolhê-los pelo jogador automaticamente.
Último prêmio teve ganhador em São Paulo
Uma aposta realizada nessa sexta-feira, 29, em São Paulo, na Capital, acertou as seis dezenas. Sozinho, o jogador levou R$ 27 milhões.
De acordo com a Caixa, os números sorteados no concurso anterior foram 01, 02, 03, 07, 27 e 33.
