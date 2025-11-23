Mega Sena: apostas do CE acertam 5 números e ganham R$ 80 mil

Resultado da Mega Sena divulgado na noite deste sábado, 22, revelou dois bilhetes cearenses premiados / Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Duas apostas feitas no Ceará acertaram cinco dos seis números do concurso 2.942 da Mega Sena e levaram, cada uma, o prêmio de R$ 80.236,08 na noite desse sábado, 22. Antes, o prêmio da Caixa Econômica Federal (CEF) estava estimado em R$ 10 milhões, mas nenhum jogador acertou todas as seis dezenas, e o valor acumulou para R$ 18 milhões.

Os vencedores são das cidades cearenses de Barro e Farias Brito. Seus bilhetes foram registrados nas Lotéricas Magalhaes e Independência, respectivamente. Ambos fizeram a aposta mínima de seis números; entretanto, o segundo apostador utilizou a modalidade teimosinha, em que os jogadores mantêm os mesmos números por vários concursos consecutivos, eliminando a necessidade de realizar novas apostas a cada sorteio. Mega Sena 2942: veja números sorteados e resultado Os números sorteados foram: 12 - 30 - 40 - 46 - 54 - 60. Confira os acertos: 5 acertos - 26 apostas ganhadoras: R$ 80.236,08

4 acertos - 2.092 apostas ganhadoras: R$ 1.643,73 Ainda neste mês, no dia 15, outras sete apostas do Ceará acertaram cinco números da Mega Sena (concurso 2.940).