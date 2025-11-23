Mega Sena: apostas do CE acertam 5 números e ganham R$ 80 mil

Mega Sena: duas apostas do Ceará acertam cinco dezenas e ganham R 80 mil cadaDuas apostas feitas no Ceará acertaram cinco dezenas e ganharam, cada uma, R$ 80 mil na Mega Sena realizada nesse sábado, 22
Duas apostas feitas no Ceará acertaram cinco dos seis números do concurso 2.942 da Mega Sena e levaram, cada uma, o prêmio de R$ 80.236,08 na noite desse sábado, 22.
Antes, o prêmio da Caixa Econômica Federal (CEF) estava estimado em R$ 10 milhões, mas nenhum jogador acertou todas as seis dezenas, e o valor acumulou para R$ 18 milhões.
Os vencedores são das cidades cearenses de Barro e Farias Brito. Seus bilhetes foram registrados nas Lotéricas Magalhaes e Independência, respectivamente.
Ambos fizeram a aposta mínima de seis números; entretanto, o segundo apostador utilizou a modalidade teimosinha, em que os jogadores mantêm os mesmos números por vários concursos consecutivos, eliminando a necessidade de realizar novas apostas a cada sorteio.
Mega Sena 2942: veja números sorteados e resultado
Os números sorteados foram: 12 - 30 - 40 - 46 - 54 - 60. Confira os acertos:
- 5 acertos - 26 apostas ganhadoras: R$ 80.236,08
- 4 acertos - 2.092 apostas ganhadoras: R$ 1.643,73
Ainda neste mês, no dia 15, outras sete apostas do Ceará acertaram cinco números da Mega Sena (concurso 2.940).
Como apostar na Mega Sena
Os sorteios da Mega Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados, e pagam milhões ao ganhador que acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis no volante.
Você pode marcar de seis a 15 números, deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.
O próximo sorteio da Mega Sena será na terça-feira, 25, e você pode acompanhar no Youtube da Caixa Econômica.