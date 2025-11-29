Mega Sena 2945 de hoje (29/11/25): Confira resultado e prêmio

Mega Sena: resultado do Concurso 2945 de hoje, sábado, 29 de novembro de 2025 (29/11/25). Veja prêmio / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega Sena Concurso 2945 é divulgado neste sábado, 29 de novembro de 2025 (29/11/25). O prêmio está em R$ 27 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP. Resultado da Mega Sena de hoje (29/11/25): Concurso 2945

