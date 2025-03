Réu acusado de participação na chacina das Cajazeiras vai à júri nesta quinta-feira

O primeiro réu será julgado sete anos após a chacina considerada a maior do Ceará, com um total de 14 mortos e 15 feridos

O réu acusado de participação na chacina das Cajazeiras, também conhecido como "chacina do Forró do Gago", Ednardo dos Santos Lima, será o primeiro a ser julgado pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara do Júri de Fortaleza. O julgamento acontece nesta quinta-feira, 13, no fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza.

A chacina do Forró do Gago deixou 14 mortos e 15 feridos. O caso foi registrado em janeiro de 2018, no bairro Cajazeiras, na capital cearense. A denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) aponta que o crime foi praticado por oito adultos e dois adolescentes.