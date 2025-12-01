MP junto ao TCU pede fiscalização sobre proposta de empréstimo de R$ 20 bilhões aos Correios

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União apresentou nesta segunda-feira, 01, uma representação pedindo a fiscalização da operação de crédito emergencial pelos Correios, estimado no valor de R$ 20 bilhões. O Estadão mostrou no sábado que as condições do empréstimo incluem um consórcio de cinco bancos como financiadores, União como fiadora e juros a 136% do CDI. O aporte bilionário, que depende ainda do aval do Tesouro Nacional, vem com a justificativa de socorrer o caixa e realizar a reestruturação da companhia.

A representação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado pede ainda a avaliação sobre a taxa de juros negociada, a garantia oferecida pela União e o impacto financeiro sobre os Correios e o Tesouro Nacional. O MP junto ao TCU também quer a análise dos impactos da operação sobre o déficit público e a sustentabilidade financeira dos Correios, considerando a possibilidade de transferência do ônus para o Tesouro Nacional.