Taxas de juros sobem com taxa de desemprego no piso das estimativas

Os juros futuros avançam após a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrar que a taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,4% no trimestre encerrado em outubro, no piso das estimativas do mercado financeiro e renovando o piso da série histórica iniciada em 2012. Em igual período de 2024 a taxa ficou em 6,2%. O mercado de trabalho é o que leva mais tempo para reagir aos efeitos da política monetária.

Na ata do Comitê de Política Monetária (Copom) de novembro o Banco Central salientou que o "o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo".