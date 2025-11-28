Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxas de juros sobem com taxa de desemprego no piso das estimativas

Taxas de juros sobem com taxa de desemprego no piso das estimativas

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os juros futuros avançam após a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrar que a taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,4% no trimestre encerrado em outubro, no piso das estimativas do mercado financeiro e renovando o piso da série histórica iniciada em 2012. Em igual período de 2024 a taxa ficou em 6,2%. O mercado de trabalho é o que leva mais tempo para reagir aos efeitos da política monetária.

Na ata do Comitê de Política Monetária (Copom) de novembro o Banco Central salientou que o "o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo".

O dólar oscila perto da estabilidade, com viés de alta, e os juros dos Treasuries longos recuam.

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para máxima de 13,600%, e o para janeiro de 2029 tinha máxima de 12,780%, enquanto o vencimento para janeiro de 2031 subia para 13,045%, de 12,996% no ajuste anterior.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar