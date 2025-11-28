IBGE aponta que 6 das 10 atividades econômicas registraram demissões no trimestre até outubro
Seis das dez atividades econômicas registraram demissões no trimestre encerrado em outubro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta sexta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na passagem do trimestre terminado em julho para o trimestre encerrado em outubro, houve redução na ocupação em serviços domésticos (-79 mil), indústria (-41 mil), informação, comunicação e atividades financeiras, profissionais e administrativas (-133 mil), outros serviços (-156 mil), comércio (-162 mil) e transporte (-1 mil).
Houve geração de postos de trabalho em administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (252 mil), agricultura (150 mil), alojamento e alimentação (87 mil) e construção (192 mil).
Em relação ao patamar de um ano antes, houve contratações na indústria (163 mil), administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (711 mil trabalhadores a mais), construção (40 mil pessoas), informação, comunicação e atividades financeiras (243 mil), transporte (223 mil), agricultura (120 mil). Houve demissões no comércio (-6 mil), alojamento e alimentação (-52 mil), outros serviços (-203 mil) e serviços domésticos (-336 mil).