IBGE aponta que 6 das 10 atividades econômicas registraram demissões no trimestre até outubro

Seis das dez atividades econômicas registraram demissões no trimestre encerrado em outubro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta sexta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na passagem do trimestre terminado em julho para o trimestre encerrado em outubro, houve redução na ocupação em serviços domésticos (-79 mil), indústria (-41 mil), informação, comunicação e atividades financeiras, profissionais e administrativas (-133 mil), outros serviços (-156 mil), comércio (-162 mil) e transporte (-1 mil).