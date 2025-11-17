Latam anuncia 4 novas rotas nacionais e 3 internacionais para 2026

A primeira nova rota nacional a ser inaugurada será Guarulhos-Uberaba (MG), em janeiro, com três voos semanais. Para maio, estão previstas o início das rotas Guarulhos-Juiz de Fora (MG) e Brasília-Campina Grande (PB). Em junho, será a vez de Guarulhos-Caldas Novas (GO). Essas três terão voos diários, enquanto todas serão operadas com aeronaves da família Airbus A320.

A Latam Brasil anunciou sete novas rotas para 2026 nesta segunda-feira, 17. Quatro destes destinos são nacionais e três internacionais. Com isso, a companhia atingirá o resultado recorde de 63 destinos em território nacional e 28 diretos no exterior.

No internacional, a fila será puxada por Guarulhos-Amsterdã (Holanda), em abril, seguida por Guarulhos-Bruxelas (Bélgica), em junho. Já Guarulhos-Cidade do Cabo (África do Sul) deverá ser inaugurada em setembro. Atualmente, a Latam já voa regularmente de São Paulo para Joanesburgo, capital do país. As novas rotas terão três voos semanais e serão operados com aeronaves Boeing 787.

O CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier, destacou que essas adições não levam em consideração as aeronaves encomendadas da Embraer. "Com a chegada desses aviões, novas rotas serão adicionadas ao longo do segundo semestre, principalmente no doméstico", afirmou durante coletiva sobre os resultados do terceiro trimestre de 2025.

A expectativa da aérea é receber 12 aeronaves do modelo E195-E2 da Embraer até o final de 2026. Os 12 restantes ficarão para 2027. A Latam vê a oportunidade de adicionar até 35 destinos após as entregas, conforme anunciou na época da compra.

Além dos 24 pedidos firmes, o acordo prevê também 50 opções de compra. As primeiras entregas serão destinadas à Latam Airlines Brasil, podendo se estender posteriormente a outras subsidiárias do grupo.