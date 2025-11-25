Dolce & Gabbana inaugura primeira loja em Fortaleza

Dolce & Gabbana inaugura primeira loja em FortalezaUnidade abre as portas no Riomar Fortaleza e terá, além de acessórios, vestuário e fragrâncias da famosa marca italiana
Fortaleza terá a sua primeira loja da marca italiana Dolce & Gabbana. A unidade promete uma experiência completa de compra com "uma seleção das mais recentes coleções de vestuário, acessórios e fragrâncias".
Com uma área total de 256 metros quadrados, a loja está sendo preparada no piso L2 do shopping Riomar Fortaleza, próximo ao elevador panorâmico, e tem previsão de inauguração na primeira metade de 2026.
"A renomada marca italiana de moda chega ao RioMar Fortaleza trazendo sua assinatura de luxo, elegância e autenticidade para os amantes da alta costura. Esta é a primeira loja da grife na capital cearense e oferece uma experiência de compra exclusiva", destacou o shopping em nota.
Leia mais
O diferencial trazido pelo Riomar amplia a oferta de produtos da marca, uma vez que os consumidores cearenses só contavam com uma pop-store para venda de acessórios no Iguatemi.
A chegada da loja ao Ceará corresponde ao desejo dos consumidores por "criações luxuosas, cores vibrantes e designs icônicos" característicos da famosa marca italiana.