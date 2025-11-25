Dolce & Gabbana inaugura primeira loja em Fortaleza

Loja terá 256 m² e será localizada no piso L2 do shopping / Crédito: Renata Sampaio/Divulgação Riomar Fortaleza

Fortaleza terá a sua primeira loja da marca italiana Dolce & Gabbana. A unidade promete uma experiência completa de compra com "uma seleção das mais recentes coleções de vestuário, acessórios e fragrâncias". Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Com uma área total de 256 metros quadrados, a loja está sendo preparada no piso L2 do shopping Riomar Fortaleza, próximo ao elevador panorâmico, e tem previsão de inauguração na primeira metade de 2026.