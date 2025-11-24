Arrecadação soma R$ 261,908 bi, maior valor para outubro da série iniciada em 1995

Na comparação com setembro deste ano, a arrecadação cresceu 20,74% em termos reais / Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 261,908 bilhões em outubro, informou a Receita Federal. Essa é a maior arrecadação federal para meses de outubro da série histórica da Receita, iniciada em 1995. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O montante ficou pouco abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de R$ 264,5 bilhões. As estimativas do mercado financeiro iam de R$ 216,5 bilhões a R$ 275,4 bilhões.

O resultado de outubro de 2025 equivale a alta de 0,92% ante outubro de 2024, descontada a inflação do período. Na comparação com setembro deste ano, a arrecadação cresceu 20,74% em termos reais. Comparações entre meses distintos são frequentemente distorcidas por fatores sazonais. Detalhamento No relatório de divulgação, a Receita destaca a expansão real de 38,80% na arrecadação com o IOF, frente a outubro de 2024, para R$ 8,138 bilhões, puxada principalmente pelo aumento das alíquotas do imposto determinado pelo governo em meados deste ano. "Esse desempenho pode ser justificado pelas operações relativas à saída de moeda estrangeira e pelas operações de crédito destinadas a pessoas jurídicas, ambas decorrentes de recentes alterações na legislação", diz o órgão.