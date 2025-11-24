Semiárido cearense recebe mais de R$ 6,7 milhões da Codevasf

O evento contou com entrega de equipamentos a municípios e associações do semiárido cearense (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

Mais de R$ 6,7 milhões em doações foram formalizadas pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) durante um evento realizado na última quarta-feira,19, em Tauá, a 307,5 quilômetros de Fortaleza.

Foram totalizadas 22 mil doses destinadas ao programa de melhoramento genético de rebanhos das raças holandesa e girolando. A contribuição total foi de R$ 2 milhões. A autorização de início da instalação de sistemas de dessalinização por osmose reversa nas comunidades de Zabelê e Serrote Realeza também aconteceu na cerimônia. O projeto envolve pré-operação, manutenção e capacitação de operadores, totalizando aproximadamente R$ 702,3 mil.