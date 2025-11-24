Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Semiárido cearense recebe mais de R$ 6,7 milhões da Codevasf

Investimento contempla várias iniciativas e foi oficializado na última semana, durante evento em Tauá
Autor Isabella Pascoal
Mais de R$ 6,7 milhões em doações foram formalizadas pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) durante um evento realizado na última quarta-feira,19, em Tauá, a 307,5 quilômetros de Fortaleza.

A iniciativa resultou na entrega de equipamentos a municípios e associações do semiárido cearense — incluindo kits de pecuária leiteira, tratores, microtratores, barracas de feira e pás-carregadeiras — viabilizados por emendas parlamentares e voltados ao fortalecimento da infraestrutura produtiva da região.

Durante o evento, foi realizado o lançamento do Programa de Melhoramento Genético de Rebanhos no Ceará com a entrega simbólica de um tambor de sêmen.

O ato foi em alusão ao contrato assinado pela Codevasf para aquisição, transporte e entrega de 100 kits de inseminação artificial com sêmen de alto padrão genético.

Foram totalizadas 22 mil doses destinadas ao programa de melhoramento genético de rebanhos das raças holandesa e girolando. A contribuição total foi de R$ 2 milhões.

A autorização de início da instalação de sistemas de dessalinização por osmose reversa nas comunidades de Zabelê e Serrote Realeza também aconteceu na cerimônia.

O projeto envolve pré-operação, manutenção e capacitação de operadores, totalizando aproximadamente R$ 702,3 mil.

Além disso, com o investimento de R$ 4 milhões, a Codevasf assinou ordens de serviço para início da pavimentação em Tratamento Superficial Duplo (TSD) em um trecho de 4,6 km no município de Tauá.

O evento ocorreu no Parque de Exposição Pedro Alexandrino Feitosa, durante a FestBerro 2025.

Contou com a presença do diretor-presidente da Codevasf, Lucas Felipe de Oliveira, e do superintendente regional no Ceará, Odilon Aguiar.

Também participaram a prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar, e o deputado federal Domingos Neto, além de autoridades estaduais e municipais e representantes de associações.

No fim da cerimônia, em prol do fortalecimento da cadeia produtiva aquícola na região, outra entrega simbólica ocorreu.

Agora de ração para peixes e camarões para 256 produtores. Sendo 16 de Tauá e 240 ligados à Associação dos Carcinicultores do Perímetro Irrigado de Morada Nova (Ceará) (ACPIMN).

