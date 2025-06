Instituto Atlântico comemora seleção no Inova Meio Ambiente

A aprovação contempla a realização do projeto “PRAIA Impacta”, uma jornada de aceleração que irá capacitar sete negócios de impacto com foco em soluções voltadas ao meio ambiente e à saúde, fortalecendo o ecossistema de inovação sustentável em Fortaleza e região.

O Instituto Atlântico, por meio do PRAIA – Veículo de Empreendedorismo e Inovação –, foi selecionado no edital Inova Meio Ambiente, promovido pela Coalizão pelo Impacto, iniciativa nacional voltada ao fortalecimento de negócios com propósito socioambiental.

A proposta aprovada foi construída em parceria com o time ESG do Instituto Atlântico, e pretende mobilizar atores locais e gerar resultados concretos para Fortaleza, a partir do fomento à inovação e ao empreendedorismo com impacto positivo.

“Ficamos muito felizes com a aprovação neste edital, porque estamos representando Fortaleza em uma iniciativa nacional de fomento a negócios de impacto. Participamos do processo porque o objetivo é impulsionar e dar visibilidade a modelos de negócios que atuem em desafios ambientais e contribuam para a saúde humana — e essas ações convergem totalmente com o trabalho que realizamos no PRAIA e no Instituto Atlântico”, destaca Nathália Cavalcante, Community Manager do PRAIA.

Sobre o edital



Ao todo, 83 organizações foram convidadas para participar do edital Inova Meio Ambiente, nas seis cidades atendidas pela Coalizão pelo Impacto: Belém, Fortaleza, Brasília, Campinas, Paranaguá e Porto Alegre. Foram recebidas 28 propostas, com apenas seis projetos aprovados, um em cada cidade.