Alckmin sanciona sem vetos lei que cria Sistema de Compras Expressas

O presidente em exercício Geraldo Alckmin sancionou, sem vetos, a lei que cria o Sistema de Compras Expressas (Sicx) na contratação de bens e serviços comuns padronizados. A Lei 15.266 está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 24.

A nova legislação altera a Lei de Licitações e Contratos Administrativos para prever o uso da plataforma de comércio eletrônico Sicx na contratação de bens e serviços comuns padronizados na administração pública. A Lei inclui o comércio eletrônico como uma forma de contratação, nos casos em que "a administração visa a contratar bens e serviços comuns padronizados ofertados no Sistema de Compras Expressas".